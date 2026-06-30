Trackhouse sobre vencer a las Aprilia de fábrica en Assen: “Nuestros pilotos fueron mejores”

El director del equipo Trackhouse, Davide Brivio, cree que Ai Ogura y Raúl Fernández merecen todo el crédito por vencer al equipo de fábrica Aprilia y lograr la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos.

Ogura lideró por delante de Fernández en un histórico 1-2 para la escuadra estadounidense en la carrera de MotoGP del domingo en Assen, con los dos pilotos de Trackhouse superando con éxito al poleman Jorge Martín en las últimas vueltas.

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El resultado fue la culminación de un fin de semana perfecto para Trackhouse en los Países Bajos después de que Fernández ganara la carrera sprint el sábado y Ogura terminara justo detrás de él en segunda posición.

Aunque Marco Bezzecchi fue el piloto más rápido durante los entrenamientos y Martín marcó la vuelta más rápida en la clasificación, los pilotos de fábrica de Aprilia no pudieron hacer frente al equipo satélite Trackhouse cuando más importaba.

Brivio dijo que los resultados del pasado fin de semana se debieron a que los pilotos de Trackhouse marcaron la diferencia y no a que el equipo extrajera más rendimiento de la RS-GP en comparación con la fábrica.

"También es importante entender y saber que tenemos exactamente el mismo material [que el equipo oficial Aprilia]", dijo Brivio. "Compartimos toda la información. Nuestros ingenieros tienen reuniones todos juntos cada día, así que hay total apertura en todo.

"Creo que, probablemente este fin de semana, nuestros pilotos fueron mejores. Encontraron la manera de ser más rápidos, porque en el último sector, especialmente Ai pero también Raúl, estuvieron fantásticos.

"Tuvimos una mejora increíble y enorme en comparación con el año pasado. Simplemente creo que nuestros pilotos probablemente encontraron una manera de ser más rápidos, ambos juntos.

"No hay nada que hagamos mejor que el equipo de fábrica, aparte de salir e intentar hacerlo lo mejor que podamos."

Tanto Fernández como Ogura rindieron por debajo de lo esperado en algunos momentos durante la temporada 2025, con Trackhouse sumando solo 261 puntos frente a los 395 del equipo inscrito por la propia Noale.

Este año, sin embargo, Aprilia y Trackhouse ocupan los dos primeros puestos de la clasificación, con la brecha entre ambos reducida a 73 puntos.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, Davide Brivio, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es increíble por muchas razones", dijo Brivio sobre el doblete 1-2. "El equipo llegó al paddock siendo bastante joven. No somos un equipo de fábrica.

"Teníamos a Ai Ogura como rookie el año pasado, creciendo. Teníamos a Raúl Fernández con gran talento, gran potencial, y estábamos intentando ponerlo en una posición para expresar ese talento. Aprilia hizo un gran trabajo con el desarrollo."

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, no dio una respuesta definitiva cuando se le preguntó cómo Trackhouse hizo un mejor trabajo que la escuadra de fábrica en Assen, limitándose a decir que el resultado elevaría el nivel general de Noale.

"Estoy realmente, sinceramente feliz por ellos. Siempre dije que quería ver el día en que pudieran ganarnos y lo hicieron, dos días seguidos", dijo.

"Compartimos toda la información, tenemos reuniones con nuestros ingenieros junto con ellos. Tenemos a Fabiano Sterlacchini [director técnico de Aprilia] y a muchas personas compartiendo la información con ellos, y por eso estamos muy contentos con lo que están haciendo.

"Los necesitamos, necesitamos que sean rápidos, porque si son rápidos, es probable que aprendamos algo también de ellos y entonces nosotros también seamos más rápidos."

¿Qué salió mal con el dúo de Aprilia?

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Martín lideró gran parte de la carrera desde la pole position, pero finalmente no pudo defenderse de los pilotos de Trackhouse, que lo adelantaron en rápida sucesión en las vueltas 17 y 18.

Rivola dijo que a Martín le faltó el ritmo de los pilotos de Trackhouse y que estuvo contento con conformarse con el tercer puesto y tomar el liderato del campeonato.

"Creo que en este fin de semana de carrera extrajo el máximo de lo que podía", dijo sobre el campeón de 2024. "Se puede ver que el viernes e incluso el sábado por la mañana no estaba tan confiado con la moto en comparación con los otros tres.

"Así que, este fin de semana, demostró que cuando llega el momento de cumplir, hace lo correcto. Eso es algo muy importante para su visión del campeonato."

Aprilia se quedó sin un posible resultado 1-2-3-4 después de que Bezzecchi se cayera en la vuelta 2 mientras perseguía a la Ducati de Marc Márquez por el tercer puesto.

El piloto de 27 años fue trasladado a un hospital para ser examinado, pero recibió el alta más tarde el domingo después de que los escáneres confirmaran que no sufrió ninguna lesión.

Bezzecchi, como fue llevado a un hospital tras su caída para ser revisado, no compareció a su compromiso con la prensa posterior a la carrera para dar una explicación de su incidente a alta velocidad en la curva 15, pero Rivola cree que la caída fue responsabilidad suya.

"Simplemente demasiado rápido", dijo." Sinceramente creo que la Aprilia fue fuerte no solo en la curva 15; en todas las partes muy rápidas del circuito la Aprilia demostró que tiene algo especial. Pero tenemos que cumplir y sacar el máximo con las cuatro motos, no solo con tres.

"Obviamente nos faltó una moto, creo que teníamos la oportunidad de tener cuatro Aprilia delante, así que es una pena no cumplir con lo que podría haber sido posible lograr."

Fotos del GP de los Países Bajos - Domingo