Trackhouse presenta sus colores para el MotoGP 2026 en un lanzamiento en Milán
Seis de los 11 equipos de MotoGP ya han mostrado sus decoraciones para 2026.
Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing
Foto de: Trackhouse Racing Team
Trackhouse presentó el miércoles su Aprilia RS-GP satélite para la temporada 2026 de MotoGP, antes del inicio de los test oficiales en Malasia.
Tras haber celebrado el año pasado un evento conjunto con su equipo de la NASCAR Cup en Estados Unidos, la escuadra con sede en Carolina del Norte optó por una presentación independiente en Milán para marcar el comienzo de su tercera campaña en MotoGP.
El equipo reveló una versión revisada de la llamativa decoración azul y negra que introdujo en 2025, nuevamente complementada con detalles en amarillo. La principal novedad es la incorporación de la bandera estadounidense en ambos lados de la moto.
Trackhouse también confirmó que utilizará una decoración especial de Gulf en cinco grandes premios: Tailandia, Brasil, Italia, Indonesia y Malasia.
El equipo afronta 2026 con una alineación de pilotos sin cambios, con un renovado Raúl Fernández formando nuevamente dupla con el debutante en MotoGP Ai Ogura.
La temporada 2025 resultó una campaña histórica para el equipo satélite de Aprilia, ya que Fernández logró la primera victoria de Trackhouse en MotoGP en el Gran Premio de Australia. El español aprovechó la mejora en la competitividad de la RS-GP para finalizar décimo en el campeonato de pilotos, el mejor resultado de su carrera.
Ogura, por su parte, tuvo un inicio prometedor en su temporada de debut con dos resultados entre los cinco primeros en Tailandia, pero no pudo sostener ese nivel. Dos lesiones diferentes frenaron su progreso, dejándolo en la 16ª posición al final del año.
Trackhouse terminó séptimo en el campeonato de equipos, un resultado sólido que le permitió cerrar la temporada por delante del equipo oficial Honda, Tech3 KTM y varios otros rivales.
El socio fabricante de Trackhouse, Aprilia, ya había presentado la semana pasada su RS-GP especificación 2026 en un evento también celebrado en Milán.
La fábrica de Noale reveló que había revisado de manera significativa su moto de MotoGP, con actualizaciones en el chasis, la aerodinámica y la electrónica, incluso mientras comienza a centrar su atención en el desarrollo de 2027. La unidad de potencia para 2026 ha sido mejorada, con Aprilia enfocándose en aquellas áreas que no están restringidas por el acuerdo de congelación de motores.
Trackhouse dará a la RS-GP26 su primera salida a pista en los test de Sepang, del 3 al 5 de febrero.
