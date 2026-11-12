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MotoGP GP de Qatar

Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas

A pesar de la sensación de normalidad que reinó en el paddock durante todo el pasado fin de semana del Gran Premio de Qatar de MotoGP, la amarga disputa entre los pilotos y los organizadores del campeonato ha dejado profundas heridas que requerirán la voluntad de ambas partes para sanar.

Oriol Puigdemont

Publicado: 12 nov 2026, 10:29

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Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A lo largo del último mes y medio, los corredores fueron subiendo el tono de las declaraciones en su empeño por tratar de presionar al promotor del campeonato, decidido este a cumplir el contrato con el Gobierno de Qatar, que establecía la obligación de celebrar la carrera siempre que no pudiera apelarse a una causa de fuerza mayor.

Distintos países con representación en el paddock aconsejaban a sus ciudadanos que pospusieran cualquier viaje a la zona, a raíz de la guerra entre el frente formado por Estados Unidos e Israel, contra Irán. Al no ser la prohibición explícita, esa recomendación no tenía la fuerza legal necesaria para justificar una cancelación, sin que eso supusiera incumplir el acuerdo. Ante esa tesitura, los ejecutivos de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el titular de los derechos de explotación del Mundial, consideraron suficientes las garantías obtenidas por parte de la administración catarí, que se comprometió hacerse cargo de la cobertura ente cualquier escapada del conflicto latente.

A lo largo de las últimas semanas trascendieron detalles de las discusiones que mantuvieron los corredores con MGPSEG, que permiten hacerse una idea del alto voltaje de la confrontación. Un choque que, visto con un mínimo de perspectiva, deja más perdedores que ganadores. El mayor perjudicado de todos es la imagen de MotoGP, que sale de Losail muy debilitada por la ruptura que se ha hecho visible entre los actores principales del show, y quienes manejan el marco en el que compiten. A pesar de que cada cual defiende sus intereses, en esta crisis se he echado de menos una voz con un tono conciliador, una herramienta muy útil en este tipo de contextos.

Nadie en su sano juicio consideraría que ir a correr en Doha en estos momentos fuera lo ideal. Lo que ocurre es que este no es un mundo ideal, y convendría no banalizar la posición de quien tiene que hacerse cargo de la decisión de cancelar la prueba. Básicamente, por todo lo que habría acarreado hacerlo. Hablamos no solo de un aspecto económico, sino del mensaje que se proyectaría y las posibles consecuencias que este podría tener. Sin ir más lejos, con vistas a los grandes premios de Qatar y Abu Dabi de Fórmula 1, programados para dentro de unas semanas.

Habría que ver qué hubieran hecho todos esos valientes que se revolcaron en las redes sociales para disparar los niveles de crispación y alarmismo, si fueran ellos los que hubieran estado al mando. Todo el ruido que generaron dio paso al más absoluto silencio una vez que el evento terminó, sin el menor incidente, y sin ningún tipo de reflexión por su parte. Mercantilizado este capítulo con algunos seguidores extra, en el horizonte siempre hay otro al que aferrarse para armar barullo. Y si no, al tiempo.

Sin embargo, la mezquindad manifiesta de unos pocos no exime de la responsabilidad que recae en quienes deben estar por encima. A los pilotos, individualistas por naturaleza, no se les puede exigir que velen por los intereses comunes del certamen. Eso corresponde a quien está al mando. Y el capítulo de Qatar merece un profundo ejercicio de introspección corporativo, con tal de tratar de evitar que la imagen de MotoGP esté expuesta a un desgaste como el del último mes.

Que en un mismo ecosistema coexistan realidades tan distintas como las de los pilotos y las de los directivos no exime a unos y otros de hacer lo posible por acercar posturas. Y, en ese proceso, es evidente que las herramientas de quienes conviven día a día con la vertiente más política del deporte son más potentes que las de quienes se concentran básicamente en conducir más rápido que sus rivales.

Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, el pasado domingo en Losail

Foto de: Motorsport.com

Los ultimátums, como el presentado en Sepang, no deberían tener cabida en un entorno en el que, en teoría, todos los involucrados apuntan hacia un mismo objetivo. Y si se llegó hasta ese punto, con abogados y todo, fue ciertamente por la falta de empatía y de voluntad mediadora que se dio en esas reuniones, cuya tensión llegó a escalar hasta cotas inverosímiles: intimidar con la aplicación de sanciones deportivas es una línea roja a la que nunca convendría acercarse por la buena salud del campeonato.

Por todo lo anterior, las declaraciones que Carlos Ezpeleta, director adjunto de MotoGP, hizo a Motorsport.com el mismo domingo, desde Losail, hay que interpretaras como una brizna de esperanza que invitan a pensar que no todo está perdido: "Es cierto que hemos estado más expuestos que otros deportes que también han visitado esta zona, y eso se ha dado por el ruido que ha habido. Es algo que tenemos que controlar en el futuro. Seguramente tenemos que trabajar mejor con los equipos y con los pilotos. De todo se aprende, y trataremos de hacerlo mejor en el futuro".

Mención aparte merece la decisión de Yamaha de prohibir a sus empleados desplazarse hasta Qatar, por una cláusula existente en los contratos de sus trabajadores. Siendo esta disposición totalmente respetable, faltaría más, se hace difícil pensar que no había una resolución menos dañina que un comunicado a las seis de la tarde del domingo anterior, una vez terminado el Gran Premio de Malasia, con la consiguiente réplica y condena por parte de MGPSEG.

La asignatura pendiente de la organización ha quedado sobradamente subrayada. Pero los pilotos también tienen deberes por delante. Como es lógico, ellos tratan de utilizar sus armas a su conveniencia, aunque hay veces en que se les ven las costuras. Para según qué debates, su condición se limita a la que les define: pilotos. Sin embargo, esta vez dieron un paso adelante para abordar una cuestión con mucha más miga. Aunque sus dudas acerca de la idoneidad de correr en Losail fueran comprensibles y absolutamente lícitas, su posición de vulnerabilidad, no solo frente a los gestores del Mundial, sino también frente a sus propios equipos, los dejó acorralados y medio mudos, probablemente conscientes de la complejidad del jardín en el que se habían metido y de las represalias a las que se podían exponer. En este sentido, la falta de unidad entre ellos es alarmante.

Cuesta imaginarse una coyuntura más adecuada que esta para que, de una vez por todas, se organicen alrededor de una asociación que les represente como colectivo. Pero la disgregación no se limitó solo a ellos, sino que también se hizo evidente en la relación con sus propias escuderías, y quedó a la vista de todo aquel que la quisiera detectar.

A quince días para el arranque del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, parece inimaginable que esas discrepancias se trasladen allí, en un hábitat en el que cada uno sabe perfectamente qué hay en juego, y en el que las amenazas no se airean de forma explícita, sino que se plantean con una sonrisa y una taza de café en la mano.

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