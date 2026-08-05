Un wild-card y tres sustitutos: ¿quién correrá en Silverstone esta semana?

Por cuarta vez esta temporada, Augusto Fernández estará en la parrilla de MotoGP este fin de semana, con motivo de la reanudación del campeonato tras su parón veraniego. Los pilotos tienen cita en Silverstone para entrar en la segunda mitad de la temporada, una campaña durante la cual Yamaha tiene derecho a inscribir seis wild-cards gracias a las concesiones que se le han concedido.

El constructor aprovecha así para alinear una vez más al español, convertido en su piloto probador el año pasado. Tras España, Cataluña y los Países Bajos, Fernández volverá a aprovechar el marco de un Gran Premio para llevar a cabo su trabajo de desarrollo. Después le quedarán dos wild-cards a Yamaha para potencialmente inscribir una quinta moto en carrera antes de la conclusión del campeonato.

Fernández ya estuvo en pista la semana pasada, esta vez junto a su compañero Andrea Dovizioso, para un test de dos días realizado en Jerez. Ambos rodaron en solitario, ya que las otras marcas optaron por Mugello. Concentraron principalmente sus esfuerzos en la moto de 850cc diseñada en torno al reglamento 2027 y los neumáticos Pirelli. El español también dio algunas vueltas con la 1000cc actual y los neumáticos Michelin, con el fin de preparar su próximo fin de semana de carrera.

Tres sustitutos en Silverstone

La lista de inscritos del Gran Premio de Gran Bretaña cuenta también con otros tres añadidos, para pilotos llamados a sustituir a lesionados. Iker Lecuona correrá con los colores de Gresini, en sustitución de Fermín Aldeguer. El piloto Ducati en WorldSBK ya hizo una aparición en el mismo equipo hace dos meses, esta vez para paliar la ausencia de Álex Márquez. Afectado en una vértebra torácica en Assen, Aldeguer espera regresar en la próxima ronda, en Aragón, a finales de mes.

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Por otra parte, KTM y Tech3 han recurrido a Pol Espargaró para pilotar la moto de Maverick Viñales esta semana. Este se recupera de una nueva lesión en el hombro, consecuencia de la lesión que le afectó profundamente el verano pasado. Su ausencia en Silverstone le dejará tres semanas adicionales para curarse, y también para intentar resolver el conflicto que mantiene con el constructor y que acaparó titulares antes de la pausa.

Espargaró no ha corrido desde Malasia, en octubre pasado, y sufrió una pausa forzada en primavera para tratarse una lesión en la mano, pero desde entonces ha retomado su papel de piloto probador.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Photo de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Por último, en el box de LCR, encontraremos a Cal Crutchlow, que continúa sustituyendo a Johann Zarco, algo que comenzó a finales de mayo en el Gran Premio de Italia. Salido de su retiro para la ocasión, el inglés de 40 años afronta su sexto fin de semana de carrera, mientras se espera el regreso de Zarco el mes próximo.

Un chequeo pendiente para Bezzecchi y Bagnaia

Otros pilotos han tenido que lidiar con problemas físicos últimamente, y en particular Marco Bezzecchi, que se rompió la clavícula izquierda al caer con fuerza durante el fin de semana de Sachsenring. Aunque, según reconoce él mismo, "todavía no está al 100%", el piloto Aprilia cuenta con volver a la competición en Inglaterra.

Pecco Bagnaia aprovechó por su parte la pausa para someterse a una intervención destinada a tratar un síndrome compartimental. Deberá, al igual que Bezzecchi, someterse a un control médico obligatorio el jueves, en Silverstone, para obtener la autorización para tomar parte en el Gran Premio.

Bezzecchi y Bagnaia rodaron ambos la semana pasada con una moto deportiva, participando en una sesión de entrenamiento de la VR46 Riders Academy en Misano, lo que les permitió confirmar que se sentían listos y recuperar algunas sensaciones de pilotaje.

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