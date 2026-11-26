MotoGP GP de Valencia

El circuito de Valencia retiró el mural homenaje a Valentino Rossi

El Circuit Ricardo Tormo de Valencia instaló en 2021 un mural homenaje a Valentino Rossi, hecho de grafiti, por su retirada. 5 años después, se ha sustituido por una pantalla gigante de 64 metros cuadrados.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 26 nov 2026, 14:23

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El mural con la cara de Valentino Rossi, que se hizo en homenaje al legendario piloto italiano, ya no podrá verse en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. La sede del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se disputa este fin de semana como cierre de la temporada 2026, ha sustituido el original gesto por una pantalla gigante, como se ha visto este jueves, en el día dedicado a los medios de comunicación.

La espectacular trayectoria del mítico #46 llegó a su fin en Valencia. Al término de la temporada 2021, el 'Dottore' colgó el casco, al menos en lo que a dos ruedas se refiere, y se dio un auténtico baño de masas con el resto de pilotos de la parrilla y con los aficionados que pudieron asistir a Cheste, por más que algunas restricciones por el COVID-19 aún estaban vigentes en aquella época.

Como homenaje a su dilatada carrera deportiva, marcada por nueve títulos mundiales de motociclismo, 115 victorias y 235 podios en más de 400 carreras, entre otras cosas, el Circuit Ricardo Tormo tuvo un magnífico detalle hacia el italiano.

En uno de los principales edificios de la pista, el que se encuentra abriendo la recta de meta de Cheste, el más alto junto al paddock y al pitlane, se pintó un mural gigante con grafiti, encargado por el Circuito Ricardo Tormo al artista urbano Axe Colours. El propio Rossi firmó la obra, también con pintura, de su mítico color amarillo.

Sin embargo, como se ha constatado este jueves en la llegada de los pilotos y de los primeros periodistas y aficionados al circuito, el mural ha desaparecido. En su lugar, ha sido sustituido por una pantalla gigante.

El Circuit Ricardo Tormo ha explicado en su página web que la decisión se ha tomado por el deterioro que estaba sufriendo la pared del edificio que hacía de soporte para el mural, y que la nueva pantalla servirá para rendir tributo, de igual manera, a Rossi, pero también para mostrar otro tipo de imágenes.

"El homenaje a Rossi nació durante el gran premio [2021] en el que Rossi disputó su última carrera como piloto de MotoGP. Aquel fin de semana, el Circuit y MotoGP desarrollaron distintas iniciativas para celebrar la trayectoria del nueve veces campeón del mundo. Entre ellas se encontraba el gran grafiti que quedó instalado en el Circuit como recuerdo permanente de la despedida del piloto italiano", empezaron explicando.

"Cinco años después, el deterioro de la pared que servía de soporte al mural pintado por el artista urbano Axe Colours ha obligado al Circuit a restaurar la fachada del edificio. La intervención ha supuesto la retirada de la obra y ha abierto la oportunidad de transformar el homenaje en un soporte digital".

"En su lugar, se ha instalado una pantalla de 64 metros cuadrados en la que la imagen del mural dedicado a Rossi cobra movimiento y adquiere una nueva dimensión audiovisual. La nueva instalación permitirá conservar el recuerdo del número 46 y, al mismo tiempo, alternarlo con otros contenidos relacionados con la historia y la actualidad del motociclismo", continuaron.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nicolás Collado, director general del Circuit, dijo: "Queremos mantener el homenaje a Valentino Rossi, un piloto histórico que eligió el Circuit Ricardo Tormo para poner fin a su carrera en MotoGP, pero la nueva pantalla nos permite abrir la puerta a nuevas incorporaciones. Pilotos como Marc Márquez, que ya ha superado los títulos mundiales de Rossi, forman también parte de la historia de nuestro deporte".

Así, la pista de Cheste defiende que la instalación de la pantalla gigante "permite hacer evolucionar un homenaje que nació en 2021 y convertirlo en un espacio dinámico para reconocer a los grandes protagonistas del motociclismo, entre otras cosas". La desaparición del homenaje llega apenas una semana después de que Rossi fuera superado por Márquez, al ganar su décima corona mundial en Portimao, la octava en la clase reina.

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