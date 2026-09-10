Valentino Rossi anuncia que publicará su autobiografía

Cinco años después de poner fin a su carrera como piloto de MotoGP, y mientras la continúa sobre cuatro ruedas en diferentes categorías de GT, Valentino Rossi va a desnudar su vida en una extensa autobiografía.

Bajo el título "Valentino Rossi: Mi historia" ("La Mia Storia" en la versión italiana), el libro promete relatar toda la carrera del italiano, desde los momentos más bonitos hasta los más dolorosos.

Rossi ha contado con la colaboración del periodista italiano Giorgio Terruzzi para esta obra monumental, cuya edición francesa tendrá 528 páginas. El nueve veces campeón del mundo de l a promete repasar las rivalidades que han marcado su carrera. Las páginas dedicadas a Marc Márquez, con quien mantiene una enemistad habitual a través de los medios de comunicación, serán objeto de especial atención.

"Valentino revive y analiza como nunca antes una vida a cien por hora, las razones íntimas que le han unido desde siempre a un grupo de amigos fieles ; el origen de las bromas y travesuras que han revolucionado la imagen del motociclismo en los circuitos de todo el mundo, y sus manías persistentes", anuncia Rizzoli, la editorial italiana del libro. "Supersticiones obstinadas e hilarantes; las razones de un estilo propio, de un look de carrera atípico y único".

"Y, sobre todo, las grandes rivalidades —desde Max Biaggi hasta Sete Gibernau, desde Casey Stoner hasta Jorge Lorenzo, pasando por la polémica temporada de 2015 con Marc Márquez ; los adelantamientos inolvidables, el proyecto en Fórmula 1 con Ferrari, los momentos más difíciles. Las derrotas y las crisis, las dolorosas fracturas y los errores, su relación con el valor y el miedo, los entresijos que llevaron al conflicto con Hacienda italiana".

"Y además, los encuentros divertidos y entretenidos con personalidades famosas, amigos artistas, estrellas vistas de muy cerca, las noches en Ibiza, los amores y los escollos que conlleva el amor."

Rizzoli ha anunciado que ha vendido los derechos de la autobiografía de Rossi en más de 50 países. En Francia, el libro lo publicará Marabout y saldrá a la venta el 12 de noviembre, dos días después de su lanzamiento en Italia, a un precio de 22,90 €.

Lee también: Endurance Valentino Rossi abandona los planes para correr en el Nordschleife en 2026