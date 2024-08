Valentino Rossi cree que Martín puede batir a Bagnaia

Al final de la carrera corta de este sábado en el Red Bull Ring, en la que Pecco Bagnaia logró la victoria y recuperó el liderato del Mundial, empatado a punto con Jorge Martín, la televisión italiana Sky pudo entrevista a Valentino Rossi, que se ha dejado ver en la pista austriaca.

"El fin de semana ha empezado fuerte", exaltó el #46. "Desde los primeros entrenamientos. Jorge Martin está ahí, pero Pecco siempre consigue tener ese puntito extra: es muy tranquilo, pilota bien y es increíblemente rápido. Ha mejorado mucho en todos los aspectos y de momento Bagnaia no tiene ningún punto débil", apuntó el nueve veces campeón del mundo.

"Pecco siempre sale bien y eso es algo muy importante. Es algo que hacen los de arriba como Max Verstappen", comparándolo con el piloto de F1. "Hacer siempre una buena salida no es fácil, de vez en cuando cometes un error, pero él siempre está ahí. Luego es increíblemente rápido", valoró.

Dos veces ya campeón del mundo, Bagnaia cuenta con una experiencia y bagaje importantes, pero este año Martín se lo está poniendo complicado, al menos hasta ahora, y también otros pilotos van entrando en la batalla.

"Últimamente, bajo presión está dando lo mejor de sí mismo, consigue sacar ese punto extra. Para mí, el punto fuerte de Pecco es el siguiente: es agresivo, pero no es sucio. Es limpio, pero no es dulce. Es la mezcla perfecta de mala leche, agresividad, pilota la Ducati sobrevirando en las frenadas, pero también recorre la distancia y no comete errores. Ahora es difícil de batir, pero Martín está ahí", avisó.

Valentino confía plenamente en Bagnaia, al que conoce bien y desde hace muchos años, pero no descarta que se viva un final de temporada apretado, como el año pasado.

"Después de tantas carreras siguen empatados a puntos, así que hay muchas posibilidades de que lleguen hasta el final peleando. Luego depende mucho de la dinámica: ahora venimos de un momento en el que Bagnaia había recuperado muchos puntos, porque ya tenía una desventaja de 44 puntos. La recuperó y ahora está ahí. De todas formas, va a ser una buena pelea, porque Martin es un piloto muy rápido, comete errores pequeños, sale bien y estas son las cosas importantes en MotoGP hoy en día, así que va a ser una buena pelea hasta el final", pronostica.

Valentino Rossi Foto de: Eric Le Galliot

"Antes de la pausa del verano, Pecco estaba en mejores condiciones, porque le ha alcanzado e incluso adelantado. Pero Martin, a pesar de que no estará con Ducati el año que viene y tendrá que cambiar de equipo, estaba justo ahí cuando ha vuelto de las vacaciones y ha conseguido ponerse delante. Por el momento quizá sea un empate, como también dice la igualdad de 250 en la clasificación. Pero incluso desde fuera, los dos son siempre los que van un poco más rápido, también se ve a ojo que tienen unas décimas en los puntos más importantes de la pista", evaluaba el doctore.

El momento dramático de la carrera fue cuando Martín recibió una sanción de vuelta larga, lo que le dejó sin opciones de luchar por la victoria.

"Cometió un error en la frenada y se salió de la pista, por lo que teóricamente debería haber hierba allí. Ahora hay asfalto en esa zona de la pista, pero en mi opinión también es justo que quien comete un error tenga que pagar. Es injusto que se salga de la chicane porque hay hormigón y vuelva a entrar por delante. Ahí debería haber esperado un poco más, dejar pasar también a (Marc) Márquez y luego volver a la carrera: cuando cometes el error y está igualado con Pecco, si vuelves a pista a una décima y media de él no has dejado el segundo que dice el reglamento, pero también entiendo que es difícil de calcular".

"El hormigón fuera de la pista es más seguro, porque si hay hierba te caes, y la seguridad es lo más importante. Pero a veces también distorsiona un poco las carreras, porque si sabes que hay asfalto lo intentas de todas formas, sabiendo que en el peor de los casos puedes cortar. Es así, pero cuando te sales de la pista es justo que lo pagues", justificó la sanción el italiano.