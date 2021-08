Las diez carreras que marcaron la historia de Valentino Rossi

GP Sudáfrica 2004 (MotoGP)

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La victoria más especial a ojos de Rossi. Allí nació el "mito" Valentino Rossi tras aceptar el desafío de Yamaha y triunfar. Tres veces campeón del mundo de 500cc/MotoGP, abandonó la Honda con la que había dominado para irse a un equipo mucho menos competitivo. Contra todo pronóstico, tuvo éxito de inmediato.

"Dejé la Honda, que entonces era la moto superior a todas las demás, mucho más que hoy, hasta el punto que se dijo que si no tuviera una Honda no podría ganar. Y yo Fui a Yamaha, que estaba en problemas en ese momento. Cuando lo pienso hoy, estaba realmente loco, un idiota! No fue muy inteligente", reconoció recientemente en La Gazzetta dello Sport al enumerar los 10 momentos más significativos de su carrera.

Una elección descabellada, tal vez, pero coronada con éxito. Tanto que no se arrepiente y recuerda con nostalgia. "Pienso en ello a menudo, lo mejor fue la primera victoria con Yamaha, porque fue un momento especial y nadie lo esperaba, francamente. Fue un gran desafío, una elección muy valiente y fue lo más destacado de mi carrera hasta entonces".