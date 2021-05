GALERÍA: Así es el casco especial de Valentino Rossi para Mugello

(Pasa las fotos y disfruta. Pulsa en 'versión completa' al final del artículo si no te aparecen)

Después de un año 2020 en el que no pudo hacerlo por la pandemia, Valentino Rossi recuperó su costumbre en el Circuito de Mugello de presentar el casco especial para el Gran Premio de Italia unos minutos antes de empezar el libre 3 del sábado.

En esta ocasión, junto con su diseñador de cabecera, Aldo Drudi, han plantado una enorme vaca en lo alto del casco, haciendo un juego de palabras con el mugido y el nombre del trazado de la Toscana.

Junto a la vaca en un prado verde que monopoliza el diseño, en el lado derecho aparece escrita la onomatopeya del animal, "MUUU", y en el izquierdo "...GELLO", una combinación de palabras similar a la que ya empleó en 2016 cuando tiñó de amarillo el casco con la palabra 'MUGIALLO'.

A un lado y otro del mentón también incorpora una parte de la letra de la canción 'Nubi di ieri sul nostro domani odierno' (Las nubes de ayer sobre nuestras mañanas de hoy) de la banda de rock de comedia italiana Elio e le Storie Tese (EelST). Con ella hace un nuevo juego de palabras que bromea con el sonido que emiten las vacas y los mirlos: "Diteme perche' si la mucca fa 'mu', il merlo non fa 'me'" (Dime por qué si vaca hace 'mu', el mirlo no hace 'mi'". También aparece el rostro de Stefano Belisari (Elio), el líder histórico del grupo, cuyas pobladas cejas son famosas en el país de la bota.

La presencia de una vaca no es casual. Rinde homenaje a la zona donde se encuentra el Circuito de Mugello, famosa por la carne bovina y el filete florentino. Además de por la comida, la Toscana también es célebre por sus obras de arte y en la parte trasera del casco se puede ver la Torre de Scarperia, localidad donde se ubica el trazado.

Il dottore no tuvo mucha suerte en el estreno del casco. Acabó 18º en el FP3 del GP de Italia, no consiguiendo el pase directo a la Q2. Pecco Bagnaia lideró el entrenamiento.