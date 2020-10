Rossi y el COVID-19: "Por suerte me quedé en casa"

Tras realizarse una prueba PCR el martes que dio negativo, el italiano comenzó a encontrarse mal el miércoles por la noche y decidió someterse a otro examen de repuesta rápida, que también dio como resultado negativo.

No obstante, una tercera prueba de la que obtuvo los resultados el jueves por la tarde confirmó que Il Dottore se había contagiado por COVID-19. Aunque no haya una fuente oficial que lo afirme, el piloto de Yamaha se contagió en una fiesta de cumpleaños, en la que también se contagiaron su novia, la modelo Francesca Sofia Novello, y Uccio Salucci, la mano derecha de Rossi.

A la espera de saber el tiempo que el #46 deberá estar alejado del paddock antes de poder regresar a la competición, presumiblemente en Valencia, dentro de tres semanas, el corredor atendió este viernes a una emisora de radio italiana, en la que relató los hechos desde el miércoles por noche, cuando comenzó a sentirse mal.

“El martes por la mañana me había hecho la PCR que había dado negativo, así que tenía luz verde para entrar en el paddock. Pero el miércoles por la noche me comencé a encontrar mal, y los síntomas eran los propios del coronavirus: dolor de espalda, en los huesos, dolor de cabeza… Me tomé la temperatura y estaba a 37,6 grados”, arrancó Rossi en Radio Deejay.

“Entonces me fui a hacer una PCR rápida que también dio negativo, pero como no estaba bien decidí no volar. El jueves por la tarde llegaron los resultados de la prueba concluyente, que salió positiva. Por suerte me quedé en casa, porque si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón”, añadía el multicampeón, que incluso tuvo ganas de bromear con lo sucedido.

Resulta que su positivo coincidió en el tiempo más o menos con el de otra deportista italiana muy popular en su país, la nadadora Federica Pellegrini. “Le he mandado un mensaje a Federica y le he dicho que el virus tiene buen ojo, porque me ha pillado a mí, a ella, a Cristiano Ronaldo y a Zlatan Ibrahimovic”, soltó Rossi.

