Rossi: "será muy importante la salida y las primeras dos vueltas"

El italiano lideró la sesión de clasificación del Gran Premio de Malasia en la primera salida a pista de los pilotos. En la segunda tanda, los tiempos bajaron de forma drástica, y el italiano acabó sexto, una segunda fila de parrilla que visto el potencial no es un mal resultado.

“Podría haber terminado quinto, pero encontré tráfico con el segundo neumático. Pero la segunda fila es buena. Será muy importante la salida y las primeras dos vueltas, porque seguramente Maverick y Fabio intentarán apretar al principio y hay que tratar de estar con ellos”, explicó Valentino.

El pasado año Rossi se escapó en las primeras vueltas y lideró en solitario gran parte de la carrera, algo que ahora no ve tan factible.

“El año pasado salía segundo y me puse primero con un buen ritmo. Mañana salgo desde la segunda fila, lo que no te hace la carrera fácil. Por el momento me parece que Quartararo y Viñales tienen un ritmo mejor, también Morbidelli está a un nivel parecido a ellos”, dijo.

Además de las otras tres Yamaha, Rossi presta atención al buen paso por vuelta de Dovizioso.

“Creo que Dovizioso tiene un buen ritmo, pero sale décimo. Es una ocasión para aprovecharlo, pero sobre todo porque estoy bien aquí. Tengo un buen ritmo, estoy pilotando bien y soy bastante rápido. Pero saliendo de la segunda fila se necesitará dar el máximo”.

Rossi no descarta de la batalla a Márquez, pese a salir 11º en parrilla.

“Salir 11° siempre te lo pone más difícil, sobre todo porque Quartararo y Viñales, que tienen un ritmo tan rápido como el suyo, salen primero y segundo. Márquez, sin embargo, si se encuentra bien, no creo que tarde mucho en llegar delante”.

Le preguntaron a Valentino por la caída de Márquez, cuando intentaba meter presión a Quartararo en la Q2 y si creía que el español trata de molestar o presionar a sus rivales en la clasificación siguiendo rueda: “No agregaré nada más”, fue la respuesta de Rossi.

Por último, el italiano argumentó los progresos de las Yamaha en la segunda parte de la temporada.

“Nos hemos centrado mucho en mejorar la salida de las curvas y la moto ahora está acelerando mejor. Las mejoras más importantes se han realizado a nivel electrónico. Pero no estamos hablando de nada llamativo. Se ha realizado un trabajo inteligente sobre la aceleración para tener una moto más suave y constante”, cerró ‘il dottore’.

