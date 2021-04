Rossi mejoró el desgaste pero perdió velocidad

El domingo pasado, el italiano arrancó desde la cuarta posición de la parrilla de salida y se fue para atrás hasta terminar el duodécimo, condicionado, según dijo después, por el gran desgaste que sufrió en la goma trasera de su Yamaha.

Lógicamente, alargar la vida de ese compuesto se convirtió en el primer objetivo con vistas a la segunda carrera consecutiva en Losail. Los datos que arrojan las tablas de tiempos de la jornada de este viernes llevan a pensar que Rossi y su equipo no han conseguido lo que buscaban.

Mientras que Jack Miller, el más rápido del día y que también lo fue la semana pasada, mejoró en dos décimas su registro de entonces, Il Dottore perdió tres décimas respecto del viernes pasado. Eso hizo que momentáneamente figure el 14º en la tabla, una posición que seguramente lo hará pasar por la Q1, habida cuenta de lo complicado que será colarse entre los diez primeros en el tercer entrenamiento libre, en el que el calor complica un poco más las cosas.

“Fue un día complicado. Tratamos de reducir el desgaste de la goma trasera y encontramos algo, porque mi ritmo es más constante. Pero también soy más lento. De hecho, no pude igualar el tiempo de la semana pasada, que me habría metido en la Q2. Y eso es un problema”, resumió Rossi, que espera poder ocupar una de esas dos primeras plazas de la Q1 que dan acceso a la eliminatoria definitiva.

Al de Tavullia se le preguntó también acerca de las averías que afectaron a Franco Morbidelli en la primera práctica libre, en la que sus dos motos comenzaron a emitir una humareda tremenda, circunstancia que llevó al romano a tener que descorchar el tercer motor de los siete disponibles por reglamento.

“Tengo suficientes problemas como para preocuparme por él. Pero hasta donde yo sé, no creo que sea un problema demasiado importante; no he visto caras de demasiada preocupación”, concluyó el #46.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images