Rossi: "Fue extraño adelantar a mi hermano en Portimao"

No está teniendo un inicio de temporada nada sencillo Valentino Rossi. Desplazado al equipo satélite Petronas, el de Yamaha solo suma cuatro puntos en tres carreras y marcha 19º en la clasificación del campeonato.

En Portimao, Rossi partió 17º tras otra de sus peores clasificaciones el sábado, pero en carrera venía en plena remontada y ya marchaba undécimo cuando se fue al suelo en la vuelta 15.

Precisamente al último piloto que había dado caza fue a Luca Marini, que había partido octavo. Para el de Tavullia fue raro toparse con una moto con su logo (VR46) y en la que iba montado su hermano.

Aún así, el #46 no tuvo muchas contemplaciones. Tras un par de vueltas a su estela, viendo que iba más rápido dio cuenta de él.

"Por desgracia, tuve que ser agresivo con mi hermano porque era más rápido que él. Estaba detrás de Alex Márquez e íbamos más o menos igual, pero entonces he perdido una vuelta para adelantar a Luca. Fue extraño adelantar una moto con el logo de VR46, pero sobre todo adelantar a mi hermano", explicaba Rossi.

El nueve veces campeón del mundo no atraviesa un buen momento. A sus 42 años, las próximas carreras se presentan vitales para el devenir de su futuro. Sus esperanzas se centran en que los circuitos que vienen son más de su agrado que Losail y Portimao.

"En clasificación tengo que hacerlo mejor. Me cuesta mejorar con los neumáticos blandos. Esta carrera me da confianza, porque he ido mejor hoy y en las próximas iremos a circuitos buenos sobre el papel. Hemos mejorado la puesta a punto y pude utilizar el trasero duro, que me da más estabilidad, así que he podido ir mejor y no he estado muy lejos del grupo que ha luchado por el podio", finalizó.

