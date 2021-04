Rossi espera que 2021 no sea el último en MotoGP

A sus 42 años, Valentino Rossi empieza un nuevo curso en el campeonato del mundo, el 26º, algo que, sin embargo, no le hace perder la ilusión y las ganas que ha tenido en todos los anteriores hasta ahora.

“El ambiente del jueves de la primera carrera es siempre el mismo, como en el primer día de colegio, es emocionante, tienes buenas sensaciones, sabes que arranca todo y está muy bien. He cambiado de equipo pero me siento bien, el ambiente es agradable, los test no fueron mal y ahora hay que ver cómo se nos da el fin de semana de carreras”, explicó Rossi en la rueda de prensa previa al arranque del campeonato.

“Decir que hablamos de la 26ª temporada es una cifra que te hace pensar mucho, es mejor centrarse en el presente que en el futuro. He cambiado mucho, me he hecho más mayor, tienes diferentes sensaciones, pero la pasión por la moto y por MotoGP sigue siendo la misma, y la emoción a la hora de salir del pit lane es la misma que la primera vez. Mañana tendré las mismas sensaciones y voy a tratar de dar el máximo para ser competitivo esta temporada”, desgranó sus sensaciones.

La principal novedad para Rossi es que este año correrá con el equipo satélite de Yamaha, el Petronas, aunque con moto oficial y apoyo de fábrica.

“En el equipo Petronas, igual que en el de fábrica, todos dan el máximo, la diferencia es que aquí hay menos personas, el ambiente es bueno igual que en el equipo oficial, me siento feliz de tener a Franco (Morbidelli) de compañero, hemos pasado mucho tiempo juntos en Tavullia, es uno de los mejores pilotos de MotoGP y es una gran motivación tenerlo de compañero”.

De cara a la nueva temporada, Rossi expuso qué pilotos cree que van a estar en la batalla por el campeonato.

“Hay que empezar desde el final del año pasado y los más rápidos en la segunda parte de la temporada pasada fueron Mir, Morbidelli y Miller”, a los que apunto en la lucha, incluyendo a su compañero de box.

“A nivel personal me siento muy feliz de estar con Franco, pero en la pista no es el mejor compañero, es muy fuerte. Sabemos que es rápido, la segunda mitad de la pasada temporada fue la sorpresa, se mostró fortísimo y logró tres victorias, será difícil, pero en quien te fijas primero es en tu compañero, así que espero poder tener buenas peleas con él y que sea en las posiciones delanteras”.

El que no estuvo el año pasado, por lesión, fue Marc Márquez, al que todo el mundo esperaba en la primera carrera de Qatar, pero que finalmente se saltará los dos primeros eventos del año.

“Desde fuera es difícil entender la situación, creo que va a regresar pronto y que va a ser competitivo desde la primera carrera que vuelva”, opinó el italiano.

Por último, le preguntaron a Rossi qué porcentaje de posibilidades existen de que renueve su contrato con Petronas para 2022 y siga un año más en activo.

“No sé el porcentaje, pero espero que no vaya a ser el último año, dependerá mucho de los resultados”, cerró il dottore.

