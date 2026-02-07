Ir al contenido principal

MotoGP

¡Valentino Rossi, el invitado sorpresa en la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2026

Después de la moto y las carreras de resistencia, Valentino Rossi se ha convertido en conductor de tranvía. La estrella italiana causó sensación con una simpática aparición durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Léna Buffa
Editado:
Valentino Rossi

Valentino Rossi causó sorpresa al aparecer el viernes por la noche en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La estrella del motociclismo fue uno de los invitados más destacados de la velada, y lo hizo en calidad de piloto... pero sobre un vehículo inédito en su carrera.

De hecho, fue durante un pequeño clip que destacaba la ciudad de Milán y sus monumentos más famosos cuando se pudo ver al nueve veces campeón del mundo. Un tranvía transportaba a deportistas y espectadores a través de la capital de Lombardía, hacia el estadio San Siro, donde se celebraba parte de la ceremonia, para estos juegos repartidos por varios lugares del norte de Italia.

Cuando el tranvía llegó a su destino, descubrimos primero que el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, se encontraba a bordo. Luego, el misterioso conductor abandonó momentáneamente su puesto de conducción para saludar al jefe de Estado, y bajo la gorra se escondía Valentino Rossi !

 

Varios pilotos de automóvil y motociclismo entre los portadores de la antorcha

En las últimas semanas, varios pilotos de automóviles y motocicletas han formado parte de los portadores de la antorcha olímpica durante el relevo que la ha llevado a los lugares oficiales. Desde su salida de Roma, hace dos meses, hemos podido vera Max Biaggi, así como al piloto de motocross Alessandro Lupino, portando la antorcha.

Danilo Petrucci le siguió poco después, en su ciudad de Terni, y luego fue el turno del campeón de motocross Tony Cairoli en Palermo. Los pilotos de resistencia Antonio Fuoco y Antonio Giovinazzi acompañaron la antorcha en sus respectivas regiones, Calabria y Apulia.

En enero, la antorcha atravesó el norte de Italia. El piloto de F1 Kimi Antonelli la llevó a su vez durante una etapa en Friuli. Pecco Bagnaia se unió a los relevos en su ciudad natal, Turín. Nicola Dutto, piloto de motociclismo parapléjico, participó en Piamonte, y Paolo Simoncelli y Marco Bezzecchi la llevaron en Emilia-Romaña.

Giacomo Agostini, auténtica leyenda del motociclismo italiano, fue uno de los últimos portadores, a finales de enero. Y faltaba Valentino Rossi, al que se le había reservado un papel diferente. ¡Una sorpresa muy acertada por parte de los organizadores de estos Juegos Olímpicos !

 

