Rossi espera anunciar "muy pronto" su decisión

Se acerca el momento de tomar una decisión para Valentino Rossi. En las próximas semanas, el "Doctor" tendrá que decidir si colgar el mono o seguir al menos otra temporada, en la que defendería los colores del equipo Petronas, siempre montando una Yamaha con especificaciones de fábrica.

La sensación es que al final el de Pesaro continuará, incluso si esta fase de parón forzado lo ha llevado a vivir el período más largo lejos de las motos de su vida, haciéndole reflexionar también sobre lo que puede ser para él la vida después de MotoGP.

“Solo iré a Petronas si sé que soy competitivo y puedo luchar para ganar carreras y por estar en el podio. Por supuesto, si tuviera que retirarme en esta situación pandémica por la COVID-19, también tendría su lado bueno”, dice durante la entrevista concedida a BT Sport, que ha emitido algunos adelantos.

“Cuando pare, será un día muy triste para mí personalmente, no veo nada bueno, no espero nada positivo, solo espero una gran tristeza, una mala sensación”, admite Rossi.

“Entonces, si me retirara ahora, sin fans o personas alrededor, sería mucho más fácil. Si continúo, será porque crea que voy a ser competitivo, porque puedo tratar de ganar carreras y luchar por los podios”, insiste.

Cuando se le preguntó si la idea de retirarse le asusta, Valentino no está de acuerdo.

“Miedo no es la palabra correcta, pero cuando me presente para la última carrera del último fin de semana será un enfoque muy difícil, complicado de aceptar porque me encanta correr y esta ha sido mi vida durante más de 20 años”.

“Pero no tengo miedo; en este período de encierro con mi familia he descubierto que puedes sentirte bien durante mucho tiempo incluso sin pilotar una moto, puedes ser feliz igual”.

La decisión final se está acercando, como él mismo confirma: “Estamos a finales de mayo, en las próximas semanas tomaré una decisión. Será muy pronto”.