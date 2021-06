Rossi: "A mí tampoco me gusta correr para terminar 16º o 20º"

El italiano no encuentra la tecla que le permita salir del agujero en el que anda metido. De no lograr el triunfo este domingo, algo que se avecina muy complicado si atendemos a las tablas de tiempos, la semana que viene se cumplirán cuatro años de su última victoria, en aquel Gran Premio de Holanda de 2017.

El corredor del equipo Sepang Racing Team (SRT) ocupa la 19ª posición de la clasificación general, con solo 15 puntos en su casillero, con la décima posición lograda en Mugello como mejor resultado de este 2021.

A pesar de insistir en que no tomará una decisión acerca de una hipotética renovación de su contrato hasta el receso del verano europeo, todos los indicativos apuntan hacia una misma dirección: este será el último año del #46 en el Mundial.

En Sachsenring, donde ha ganado cuatro veces en la categoría de las motos pesadas, el de Tavullia terminó penúltimo en la combinada entre el primer entrenamiento y el segundo, a 1,2 segundos de Miguel Oliveira, el más rápido. Tras bajarse de su Yamaha, la pregunta acerca de los mecanismos a los que recurre para mantener la motivación volvió a coger cuerpo en su comparecencia ante los periodistas. Sobre todo después de que Marc Márquez afirmara estar sorprendido por esa fortaleza mental.

“Este año he seguido corriendo porque esperaba ser competitivo. Puede que no para pelear por el Mundial, pero sí para estar delante, para terminar entre los cinco primeros y, el día indicado, subirme al podio. O sea, ser protagonista”, arrancó Rossi. “En mi cabeza, eso tenía sentido. Pero los resultados son peores de lo esperado, y tampoco a mí me gusta correr para terminar 16º o 20º”, subrayó el veterano piloto, de 42 años, impactado por las altas temperaturas de este fin de semana, con más de 30 grados en el ambiente, y más de 50 en el asfalto.

En este gran premio, Yamaha ha equipado la mayoría de sus motos con un acelerador electrónico, del que el multicampeón del mundo dio buenas referencias, aunque sin saber muy bien qué aportará.

“El objetivo es que ofrezca las mismas sensaciones que el convencional, y la verdad es que lo noto idéntico. Aunque no sé por qué lo estamos probando, puede que para reducir algo de peso”, se preguntó Rossi.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

