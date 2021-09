Rossi no descarta participar de algún test de MotoGP en 2022

Cuando solo le quedan cuatro carreras por delante antes de colgar el casco definitivamente, el piloto italiano tenía previsto rodar únicamente el martes en el test Misano, ya que no tenía ninguna pieza nueva para probar. Sin embargo, al finalizar la primera jornada cambió de opinión y decidió participar también este miércoles.

Rossi completó 30 vueltas por la mañana y 12 más por la tarde, aunque no mejoró su tiempo del primer día y acabó 14º en el acumulado del test, a seis décimas del mejor registro establecido por Pecco Bagnaia. El de Tavullia se limitó a trabajar en la puesta punto.

"Nada importante, solo pequeñas cosas en la configuración de la moto. Probé un neumático para Michelin. En realidad, solo estaba trabajando en el feeling con la moto, ya que tenemos otra carrera en Misano", comentó el #46 al finalizar.

El piloto de 42 años ya ha anunciado que correrá en coches una vez que deje MotoGP. Sin embargo, no sería de extrañar que lo volvamos a ver encima de una moto en el futuro, aunque en principio no está en sus planes.

"Es el último test, pero no me da pena en absoluto perderme los próximos porque solemos hacer mucho trabajo físico y mental. Digamos que esta es la parte más difícil de nuestro trabajo, y en realidad prefiero el fin de semana de la carrera y la adrenalina de la misma".

"Habrá que ver cuánto echo de menos pilotar una MotoGP cuando ya no lo haga. Pero, como he dicho, los test no son la mejor parte del trabajo y para los pilotos no es un momento inolvidable. Quizás eche de menos MotoGP y entonces no me importaría rodar de vez en cuando", finalizó.