Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia
La leyenda italiana encabeza la delegación completa de los pilotos de la VR46 Riders Academy, que este martes iniciarán un test privado con motos de calle en el Mandalika International Street Circuit de Indonesia.
Los pilotos de la academia de Valentino Rossi está ya en Lombok, Indonesia, donde permanecerán hasta el próximo día 30 para afrontar un test de pretemporada y algunos compromisos publicitarios con su principal patrocinador, Pertamina, que también lo es del Mandalika International Street.
La principal, petrolera de Indonesia, como ya hizo el pasado año, ha organizado unas jornadas de entrenamientos privados para la VR46 Riders Academy y el equipo Pertamina VR46 Racing Team, con un total de nueve corredores, entre ellos el mismísimo Valentino, que tiene previsto rodar junto a sus pupilos.
Este martes, la delegación de la estructura italiana, atenderá compromisos en Lombok, antes de hacer una primera toma de contacto con la pista de Mandalika por la tarde. El miércoles y jueves 28 y 29 de febrero, serán las dos jornadas de entrenamiento privado, en las que además de Valentino estarán Pecco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing), Celestino Vietti (SpeedRS Team de Moto2), el ex corredor y ahora podcaster Andrea Migno, y la última joven promesa de la Academy, el también italiano Matteo Gabarrini.
Tanto el alquiler de la pista como los gastos de los pilotos VR46 y la logística de llevar hasta allí las motos y el material de todos los participantes, corren a cargo del patrocinador, que es quien se encarga de organizar todos los eventos.
Todos los pilotos entrenarán con motos deportivas de calle, la mayoría con las Ducati Panigale, a excepción de Bezzecchi, que lo hará con la Aprilia RSV4 1100; Marini, que lo hará con una Honda CBR 1000RR-Fireblade y, por su puesto, Valentino, que lo hará con su flamante Yamaha R1, tras renovar su acuerdo de embajador global con el fabricante de Iwata.
Yamaha R1 GYTR en tributo a VR46
Foto de: Yamaha
El test privado de pretemporada se ha convertido ya en un clásico para los pilotos de MotoGP de la Academy, ya que les permite, además de entrenar en un circuito del mundial, aclimatarse a la hora y el clima de la zona, muy similar al de Sepang, situado a 2.000 kilómetros de distancia de Mandalika.
El sábado, el equipo VR46 y los pilotos de MotoGP de la expedición, viajarán hasta Sepang, donde los días 3 a 5 de febrero se celebrará el primer test oficial de la pretemporada MotoGP 2026.
Comparte o guarda esta historia
Por qué Pecco Bagnaia parece estar más fuera que dentro de Ducati
Ducati: "Una vez tengamos la renovación de Márquez pensaremos en el otro piloto"
Ducati GP26 de MotoGP: Márquez y Bagnaia presentan la moto del Centenario
Valentino Rossi quiere recuperar a su padre: "El dinero no tiene ninguna relevancia"
Valentino Rossi deja la puerta abierta a seguir con Ducati para el cambio de reglas en MotoGP
El equipo VR46 de Valentino Rossi presenta su moto de MotoGP 2026 en Roma
Últimas noticias
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana
Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona
Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia
Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados