MotoGP

Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

La leyenda italiana encabeza la delegación completa de los pilotos de la VR46 Riders Academy, que este martes iniciarán un test privado con motos de calle en el Mandalika International Street Circuit de Indonesia.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Valentino Rossi, Pablo Nieto y Alessio Salucci, VR46

Los pilotos de la academia de Valentino Rossi está ya en Lombok, Indonesia, donde permanecerán hasta el próximo día 30 para afrontar un test de pretemporada y algunos compromisos publicitarios con su principal patrocinador, Pertamina, que también lo es del Mandalika International Street.

La principal, petrolera de Indonesia, como ya hizo el pasado año, ha organizado unas jornadas de entrenamientos privados para la VR46 Riders Academy y el equipo Pertamina VR46 Racing Team, con un total de nueve corredores, entre ellos el mismísimo Valentino, que tiene previsto rodar junto a sus pupilos.

Este martes, la delegación de la estructura italiana, atenderá compromisos en Lombok, antes de hacer una primera toma de contacto con la pista de Mandalika por la tarde. El miércoles y jueves 28 y 29 de febrero, serán las dos jornadas de entrenamiento privado, en las que además de Valentino estarán Pecco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing), Celestino Vietti (SpeedRS Team de Moto2), el ex corredor y ahora podcaster Andrea Migno, y la última joven promesa de la Academy, el también italiano Matteo Gabarrini.

 

Tanto el alquiler de la pista como los gastos de los pilotos VR46  y la logística de llevar hasta allí las motos y el material de todos los participantes, corren a cargo del patrocinador, que es quien se encarga de organizar todos los eventos.

Todos los pilotos entrenarán con motos deportivas de calle, la mayoría con las Ducati Panigale, a excepción de Bezzecchi, que lo hará con la Aprilia RSV4 1100; Marini, que lo hará con una Honda CBR 1000RR-Fireblade y, por su puesto, Valentino, que lo hará con su flamante Yamaha R1, tras renovar su acuerdo de embajador global con el fabricante de Iwata.

Yamaha R1 GYTR en tributo a VR46

Yamaha R1 GYTR en tributo a VR46

Foto de: Yamaha

El test privado de pretemporada se ha convertido ya en un clásico para los pilotos de MotoGP de la Academy, ya que les permite, además de entrenar en un circuito del mundial, aclimatarse a la hora y el clima de la zona, muy similar al de Sepang, situado a 2.000 kilómetros de distancia de Mandalika.

El sábado, el equipo VR46 y los pilotos de MotoGP de la expedición, viajarán hasta Sepang, donde los días 3 a 5 de febrero se celebrará el primer test oficial de la pretemporada MotoGP 2026.

Comentarios destacados

