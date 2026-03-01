Ir al contenido principal

Crónica de carrera
MotoGP GP de Tailandia

GP de Tailandia de MotoGP: Marco Bezzecchi se recupera y gana, drama con los neumáticos para Marc Márquez

Bezzecchi convierte la pole en victoria en Buriram, mientras que Márquez se retira por problemas con los neumáticos.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi dominó el Gran Premio de Tailandia de principio a fin y logró una contundente victoria en MotoGP para Aprilia, mientras que Ducati no logró subir al podio por primera vez en cinco años.

Tras caer cuando lideraba la carrera sprint del sábado, Bezzecchi no cometió ningún error en la carrera principal y lideró todas las vueltas hasta lograr una victoria por 5,5 segundos.

Esta ha sido la séptima victoria del italiano en MotoGP y la tercera consecutiva, tras haber triunfado también en las dos últimas carreras de la temporada 2025.

Cuando comenzó la primera ronda de la temporada 2026, Bezzecchi realizó una salida perfecta desde la pole position con su Aprilia de fábrica, mientras que el piloto de Trackhouse, Fernández, superó a Marc Márquez en la curva 7 para colocar a dos RS-GP en cabeza.

Bezzecchi y Fernández comenzaron a distanciarse inmediatamente en la fase inicial de la carrera, beneficiándose de una intensa batalla por el tercer puesto entre Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta.

El vigente campeón Márquez pareció tener dificultades para encontrar el ritmo y perdió posiciones frente a Martín y Acosta en rápida sucesión en la cuarta vuelta. Pero mientras Martín y Acosta, ganador del sprint, luchaban por la posición, Márquez se abrió paso de nuevo en la lucha e incluso volvió a adelantar a ambos en la vuelta 10 con una doble maniobra en la curva 4.

Sin embargo, Acosta tenía el ritmo más fuerte del trío y pronto recuperó el tercer puesto con una maniobra decisiva sobre Márquez en la curva 8.

Pero en ese momento, los dos pilotos líderes ya se habían escapado en cabeza, con Bezzecchi liderando la carrera con dos segundos de ventaja y Fernández con tres segundos de ventaja sobre Acosta.

Mientras que la carrera de media distancia del sábado se decidió en el último momento, el gran premio se decidió relativamente pronto, ya que ni Fernández ni Acosta plantearon un desafío tardío a Bezzecchi.

Fernández parecía encaminarse hacia el segundo puesto, pero comenzó a perder ritmo a siete vueltas del final, lo que le abrió la puerta a Acosta para hacerse con el segundo puesto.

El piloto de Trackhouse podría haber quedado fuera de la lucha por el podio, pero Márquez sufrió un espectacular pinchazo en el neumático trasero cuando iba cuarto, lo que obligó al piloto de Ducati a retirarse.

Márquez seguía a Fernández y Acosta en la curva 6 de alta velocidad cuando el neumático trasero de su GP26 se deslaminó repentinamente y se salió de la llanta, poniendo fin a su carrera en ese mismo instante.

Con el actual campeón del mundo fuera de combate, Fernández se aferró al último puesto del podio, a pesar de que claramente tenía problemas físicos que también le habían afectado durante el warm-up del domingo por la mañana.

Martin sumó una sólida cantidad de puntos en cuarta posición, mientras que Ai Oguira, de Trackhouse, protagonizó una increíble remontada tras caer fuera del top 10 para colocar a todas las Aprilia entre las cinco primeras.

La Ducati mejor clasificada fue la de Fabio di Giannantonio, sexto, que superó al piloto de KTM Brad Binder y a su compañero de equipo Franco Morbidelli. El resultado puso fin a la racha de podios de Ducati que se remontaba al GP de Gran Bretaña de 2021.

El subcampeón del año pasado, Alex Márquez, también rodaba en el mismo grupo, pero se cayó en la curva 4 a cinco vueltas del final.

La salida de Márquez aupó a Francesco Bagnaia al noveno puesto, aunque la Ducati oficial tuvo dificultades para avanzar tras situarse entre los diez primeros al principio de la carrera. 

Luca Marini terminó décimo para el equipo oficial Honda, mientras que su compañero Joan Mir iba quinto cuando también tuvo que retirarse debido a problemas con los neumáticos.

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

39'36.270

       25
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 26

+5.543

39'41.813

 5.543     20
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+9.259

39'45.529

 3.716     16
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+12.182

39'48.452

 2.923     13
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+12.411

39'48.681

 0.229     11
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+16.845

39'53.115

 4.434     10
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+17.363

39'53.633

 0.518     9
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 26

+18.227

39'54.497

 0.864     8
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+18.340

39'54.610

 0.113     7
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+19.101

39'55.371

 0.761     6
11 France J. Zarco LCR 5 Honda 26

+19.903

39'56.173

 0.802     5
12 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 26

+23.386

39'59.656

 3.483     4
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+24.686

40'00.956

 1.300     3
14 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+30.823

40'07.093

 6.137     2
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 26

+32.955

40'09.225

 2.132     1
16 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 26

+36.545

40'12.815

 3.590      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 26

+39.194

40'15.464

 2.649      
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+47.848

40'24.118

 8.654      
19 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 26

+1'03.598

40'39.868

 15.750      
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 23

+3 Vueltas

36'04.638

 3 Vueltas   Retirada  
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+5 Vueltas

32'38.163

 2 Vueltas   Retirada  
dnf Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

+6 Vueltas

31'11.314

 1 Vuelta   Retirada  
