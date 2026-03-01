GP de Tailandia de MotoGP: Marco Bezzecchi se recupera y gana, drama con los neumáticos para Marc Márquez

Marco Bezzecchi dominó el Gran Premio de Tailandia de principio a fin y logró una contundente victoria en MotoGP para Aprilia, mientras que Ducati no logró subir al podio por primera vez en cinco años.

Tras caer cuando lideraba la carrera sprint del sábado, Bezzecchi no cometió ningún error en la carrera principal y lideró todas las vueltas hasta lograr una victoria por 5,5 segundos.

Esta ha sido la séptima victoria del italiano en MotoGP y la tercera consecutiva, tras haber triunfado también en las dos últimas carreras de la temporada 2025.

Cuando comenzó la primera ronda de la temporada 2026, Bezzecchi realizó una salida perfecta desde la pole position con su Aprilia de fábrica, mientras que el piloto de Trackhouse, Fernández, superó a Marc Márquez en la curva 7 para colocar a dos RS-GP en cabeza.

Bezzecchi y Fernández comenzaron a distanciarse inmediatamente en la fase inicial de la carrera, beneficiándose de una intensa batalla por el tercer puesto entre Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta.

El vigente campeón Márquez pareció tener dificultades para encontrar el ritmo y perdió posiciones frente a Martín y Acosta en rápida sucesión en la cuarta vuelta. Pero mientras Martín y Acosta, ganador del sprint, luchaban por la posición, Márquez se abrió paso de nuevo en la lucha e incluso volvió a adelantar a ambos en la vuelta 10 con una doble maniobra en la curva 4.

Sin embargo, Acosta tenía el ritmo más fuerte del trío y pronto recuperó el tercer puesto con una maniobra decisiva sobre Márquez en la curva 8.

Pero en ese momento, los dos pilotos líderes ya se habían escapado en cabeza, con Bezzecchi liderando la carrera con dos segundos de ventaja y Fernández con tres segundos de ventaja sobre Acosta.

Mientras que la carrera de media distancia del sábado se decidió en el último momento, el gran premio se decidió relativamente pronto, ya que ni Fernández ni Acosta plantearon un desafío tardío a Bezzecchi.

Fernández parecía encaminarse hacia el segundo puesto, pero comenzó a perder ritmo a siete vueltas del final, lo que le abrió la puerta a Acosta para hacerse con el segundo puesto.

El piloto de Trackhouse podría haber quedado fuera de la lucha por el podio, pero Márquez sufrió un espectacular pinchazo en el neumático trasero cuando iba cuarto, lo que obligó al piloto de Ducati a retirarse.

Márquez seguía a Fernández y Acosta en la curva 6 de alta velocidad cuando el neumático trasero de su GP26 se deslaminó repentinamente y se salió de la llanta, poniendo fin a su carrera en ese mismo instante.

Con el actual campeón del mundo fuera de combate, Fernández se aferró al último puesto del podio, a pesar de que claramente tenía problemas físicos que también le habían afectado durante el warm-up del domingo por la mañana.

Martin sumó una sólida cantidad de puntos en cuarta posición, mientras que Ai Oguira, de Trackhouse, protagonizó una increíble remontada tras caer fuera del top 10 para colocar a todas las Aprilia entre las cinco primeras.

La Ducati mejor clasificada fue la de Fabio di Giannantonio, sexto, que superó al piloto de KTM Brad Binder y a su compañero de equipo Franco Morbidelli. El resultado puso fin a la racha de podios de Ducati que se remontaba al GP de Gran Bretaña de 2021.

El subcampeón del año pasado, Alex Márquez, también rodaba en el mismo grupo, pero se cayó en la curva 4 a cinco vueltas del final.

La salida de Márquez aupó a Francesco Bagnaia al noveno puesto, aunque la Ducati oficial tuvo dificultades para avanzar tras situarse entre los diez primeros al principio de la carrera.

Luca Marini terminó décimo para el equipo oficial Honda, mientras que su compañero Joan Mir iba quinto cuando también tuvo que retirarse debido a problemas con los neumáticos.