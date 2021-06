Victoria de Márquez no cambia problemas de Honda, dice Puig

El expiloto y ahora responsable deportivo de Honda, mantiene los pies en el suelo y es consciente de que, sin quitarle el más mínimo mérito, la victoria de Marc Márquez en Alemania no resolverá de golpe los problemas que atraviesa el equipo.

“Ganar en Sachsenring es muy importante. Fue un día increíblemente importante, pero más para el piloto”, explica Alberto Puig en su habitual informe de los lunes tras los grandes premios.

“Marc Márquez ha pasado mucho tiempo sufriendo, sin correr, sin resultados y eso es muy doloroso para un piloto como él. Tenemos que valorar lo que ha hecho y agradecerle todos sus esfuerzos durante este período, luego lo que hizo en Alemania fue realmente asombroso”, admite. “Fue un día especial, para dar las gracias a todos, especialmente a Marc”.

El triunfo de Márquez acabó con una sequía para el piloto y para Honda de 581 días sin ganar.

“Para una empresa como Honda, que está acostumbrada a ganar muchas carreras a lo largo de su historia, este período ha sido muy doloroso. Pero entendemos que la vida a veces puede ser difícil y en este momento tenemos algunas dificultades. Estamos trabajando para superarlas de la mejor manera posible, tratando de solucionar los problemas con el RC213V. Entendemos que tenemos algunos puntos débiles”, reconoce.

Pese a que la victoria de Márquez el domingo fue impresionante, Puig es consciente de que no tapa los problemas actuales del prototipo japonés.

“Sabemos que Marc no está al 100%, pero el domingo fue un día importante porque pudimos lograr una victoria, pero no creemos que nuestros problemas estén arreglados. Trabajaremos para dar a todos nuestros pilotos, no solo a Marc, la mejor moto posible”.

La gran pregunta ahora es si este resultado cambiará el signo de la temporada para Honda.

“Sinceramente no lo creo. Pienso que tenemos que solucionar nuestros problemas y Marc todavía tiene que seguir recuperándose. Tendremos altibajos durante el resto de la temporada. El resultado en Sachsenring fue muy importante, pero eso no significa que ahora hayamos arreglado todo. Pensar así sería un error, deberíamos pensar en qué podemos mejorar poco a poco y afrontar la nueva batalla en Assen”, que llega este próximo fin de semana sin tiempo a demasiadas celebraciones.

