VIDEO: La batalla entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi por la victoria en el GP de Aragón

Los rivales por el título de MotoGP, Marc Márquez y Marco Bezzecchi, han descrito su "aterradora" pero "increíble" batalla por la victoria a rebufo en el Gran Premio de Aragón.

En la vuelta 6 de 23, el vigente campeón del mundo Márquez se coló con su Ducati por el interior de Bezzecchi en la curva 15, repitiendo una maniobra que ya había realizado con la otra Aprilia oficial de Jorge Martín al comienzo de la carrera.

Pero la lucha entre ambos estaba lejos de haber terminado, ya que Bezzecchi le devolvió el golpe con una salida superior de la curva. Los dos rodaron codo con codo durante toda la recta trasera, rozándose los hombros mientras sus motos parecían atraerse entre sí por el efecto aerodinámico, antes de que Márquez lograra frenar una fracción de segundo más tarde para completar la maniobra.

Fue uno de los adelantamientos más espectaculares de la temporada 2026, y ambos pilotos ofrecieron relatos fascinantes de la batalla tras la carrera.

La perspectiva de Bezzecchi

Bezzecchi afirmó que su posición en la pista le costó, en última instancia, la oportunidad de contraatacar a Márquez, ya que se encontraba demasiado a la izquierda como para frenar con normalidad en la última curva.

Esto también permitió que Pedro Acosta entrara en juego: el piloto de KTM retrasó su punto de frenada hasta el último momento para adelantarle por el exterior.

"Tuvimos una batalla increíble con el aire y el efecto aerodinámico", afirmó el italiano. "Oí su moto, así que sabía que iba a intentar un movimiento en la chicane. Así que me dije: “Vale, voy a intentar recortar y salir muy rápido para, al menos, tener una batalla durante un par de curvas”".

"Su moto aceleraba muy bien, la mía también, así que estábamos muy cerca. Era una sensación extraña porque, con el aire, me acercaba a él, pero no quería acercarme demasiado.

"Era como si el aire me succionara y luego me empujara hacia fuera, y eso se repitió tres o cuatro veces.

"La moto se movía y durante toda la recta yo estaba así, preguntándome dónde iba a frenar. Quería frenar más tarde, pero me había ido demasiado a la izquierda y le cedí la posición a Pedro.

"Quería ponérselo un poco más difícil a Pedro. Creo que me iba a ganar de todas formas, pero al menos habría sido mejor que hubiera habido un poco más de lucha; sin embargo, no me fue posible".

La perspectiva de Márquez

Tras perder el liderato en la salida al no poder desactivar el dispositivo de altura de la suspensión trasera y caer a la tercera posición, Márquez adelantó rápidamente a Martín antes de esperar su momento detrás de Bezzecchi.

Pero antes de completar un tercio de la carrera, inició su remontada hacia la victoria, ejerciendo presión sobre el poleman Bezzecchi, mientras Acosta seguía a la pareja.

El efecto de rebufo lateral mantuvo a ambos pilotos muy cerca uno del otro en la pista, y Márquez reveló que incluso sufrió un pequeño caballito al acelerar en la recta trasera.

"Fue un momento increíble. Un momento de miedo", resumió Márquez, que ascendió al segundo puesto de la clasificación tras su victoria.

"Hubo un momento al final de la recta en el que sentí como si las motos se estuvieran succionando mutuamente. Estábamos pegados. Intenté ir por el lado derecho, pero incluso en sexta marcha hice un pequeño caballito y me resultó imposible alejarme de su moto.

"Pero hubo un momento en el que Marco cedió un poco porque se encontraba en una zona con turbulencias. Y a partir de ahí disputamos la carrera.

"Fue un momento de miedo, pero un buen espectáculo para los aficionados".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Burak Akbulut / Anadolu vía Getty Images

La perspectiva de Acosta

Acosta aprovechó la batalla entre los dos aspirantes al título, adelantó a la Aprilia de Bezzecchi y luego desafió a Márquez por el liderato.

Sin embargo, Márquez empezó a distanciarse de su compatriota hacia la mitad de la carrera con una serie de vueltas rápidas en el rango de 1m46s, lo que dejó a Acosta conformándose con el segundo puesto.

Cuando se le pidió que explicara la lucha por el liderato entre Bezzecchi y Márquez desde su punto de vista, el piloto de KTM dijo: "Era mi momento para intentar alcanzar a Marc y a Marco e intentar rodar con ellos.

"Marco marcaba un ritmo increíble al principio de la carrera y Marc se estaba esforzando mucho por alcanzarlo. Yo solo intentaba seguir el ritmo.

"Los dos iban por la izquierda y yo simplemente lo intentaba. Estaba un poco a su estela y luego me desvíé hacia la derecha. Estaba en la posición correcta.

"Aunque tuviera que tocar un poco el bordillo, fue una maniobra fácil dada la velocidad a la que venía".