VIDEO: El increíble 'saludo' de Miller a Bagnaia en la salida

KTM ha descubierto algo que el resto de fabricantes, sobre todo Ducati y Aprilia, les tiene trabajando 24 horas 7 días a la semana, sin descanso y bajo la máxima presión. La casa austríaca, que se nutre de técnicos de todos lados fichados en los últimos años, sobre todo provenientes de Borgo Panigale los más importantes, ha ideado un sistema de salida en su RC16 que fulmina a los rivales como si fueran ladrillos en medio de la parrilla de salida.

Una vez más, este domingo, en la lanzada del Gran Premio de Italia de MotoGP, pudimos ver la respuesta de la KTM al apagarse el semáforo. Pecco Bagnaia, el cabeza de cartel de Ducati, salía en pole, con Marc Márquez y Luca Marini en primera fila de parrilla. Cuarto, en segunda fila, salía Jack Miller, el australiano de KTM, que cuando comenzó la carrera despegó literalmente de su casilla para pasar a Marini, Márquez y Pecco como si estuvieran parados.

Fue tanta la superioridad y bestialidad de la catapulta naranja, que Miller, cuando pasó a Bagnaia en plena recta, levantó la mano izquierda del manillar para hacer una 'V' con sus dedos, el famoso 'Viva Miller', el meme convertido en piloto, o al revés.

En un vídeo suministrado por la página oficial del campeonato se ve la acción, divertida por el vacile que significa, pero sobre todo ilustrativa de la superioridad de la RC16 respecto a sus rivales en la salida de parado.

Entre los ingenieros y técnicos rivales se comenta que KTM ha encontrado 'algo' que no está en el reglamento, que no está escrito en las reglas y, por tanto, no es ilegal hasta que se sepa qué es y entre a formar parte de las piezas prohibidas en MotoGP. O si los rivales descubren qué es, lo copien rápidamente y pase a formar parte del 'paquete' de los prototipos de la clase reina.

De momento, en Mugello, una de las RC del equipo oficial KTM fue sometida a un profundo análisis por parte de la FIM.

En el vídeo, Miller bromea con que "casi paso a Pecco antes de que empezara a moverse, por eso levanté la mano, para celebrar la salida".

Al final de la carrera, sin embargo, el australiano cruzó la meta 7º, a 11 segundos del ganador, que no fue otro que Bagnaia.