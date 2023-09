VIDEO: El tremendo enojo de Espargaró con Aprilia y sus disculpas

A pesar de la caída, la comparecencia de Aleix Espargaró ante los medios tras la sprint arrancó con un 'mea culpa' por parte del #41, que lamentó la ira con la que regresó al garaje después de verse solo en la línea de salida del pitlane cuando aún faltaban varios minutos para que diera comienzo la Q2 de la clasificación.

Tras ser empujado por un par de mecánicos de otros equipos, Espargaró entró en su taller dando voces y despotricando, y hasta propinó un golpe a su segunda moto, antes de intentar calmarse.

"Hoy me habría ido mejor si me hubiera quedado en la cama. Reaccioné muy mal cuando el equipo cometió un error antes de la cronometrada. Me sabe muy mal, y de hecho ya les he pedido disculpas", reconoció el catalán, quien, después del sofocón salió a la eliminatoria que configuró la parrilla, según dijo, sin estar con la cabeza en su sitio al 100%.

"No me sentí bien en la cronometrada, y está claro que no salí completamente concentrado", añadió el piloto de Aprilia, que se colocó décimo en la parrilla.

A pesar de insistir en que sus formas no fueron para nada las adecuadas, Espargaró insta a la marca de Noale a intentar evitar por todos los medios que un error en la planificación como el que se dio este sábado en India pueda repetirse. Sobre todo para evitar una avería en un prototipo que podía haber estado más de dos minutos detenido, con el propulsor en marcha y una temperatura superior a los 35 grados: "Tenemos que intentar prevenir los errores que se cometieron antes de la cronometrada, porque podemos cargarnos el motor".

En el momento de la arrancada, el mayor de los hermanos de Granollers se vio afectado por el accidente entre Luca Marini y Marco Bezzecchi, que terminó con el primero por tierra y con una clavícula rota, y el segundo con un paso por la grava.

"En la salida me vi bloqueado por el accidente entre Luca y Bezzecchi, y después me caí mientras trataba de remontar. Todo fue mal, solo quiero irme a dormir", ahondó Aleix, muy directo, como siempre.

Cuando se le pidió que propusiera una fórmula para evitar la proliferación de melés como la que provocó Marini, respondió: "La solución es bien sencilla, y la he expuesto en cada reunión de la comisión de seguridad: sanciones duras. Pero tienen que ser duras. Eso hará que la gente frene antes", finalizó Espargaró.

