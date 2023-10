Viñales abandonó en Tailandia por el "calor infernal" de la Aprilia

Con una temperatura por encima de los 32 grados en el ambiente, pero sobre todo con una humedad cercana al 65%, el calor en la pista del Chang International Circuit fue muy elevado para los pilotos, que en algunos casos tuvieron problemas para manejar sus monturas, como fue el caso de un Maverick Viñales que tomó el camino de las calle de boxes antes de hora.

El fin de semana había empezado de forma excelente para el chico de Aprilia, que estuvo primero o segundo en todas las sesiones de entrenamiento, hasta la hora de la verdad en la clasificación del sábado.

"Es algo que nos suele pasar, el viernes llego al límite de la moto y no hay más", explicó visiblemente contrariado.

"En la Q2 tuvimos algún problema con piezas que no estaban al máximo y no pudimos sacar todo de la moto", añadió para entender que saliera 9º cuando su posición era, claramente, la primera fila por velocidad.

"Cuando sales desde tan atrás en parrilla, la Aprilia es un poco desastre. Ha sido un fin de semana de más a menos y hay que valorar bien lo qué ha sucedido, porque estos fines de semana no me gustan nada, me agobian mucho".

El motivo del abandono de Viñales a tres vueltas del final, cuando giraba en las últimas posiciones, fue el calor.

"No he podido ni acabar la carrera. Salía un calor infernal desde la moto y he hecho dos o tres vueltas que ni respiraba, y he decidido parar porque no tenía sentido seguir", reconoció, descartando cualquier problema técnico con la RS GP.

"No, no. Ha sido un tema del calor que desprende la moto, se tiene que mejorar ese tema, porque si no, en Sepang tampoco voy a poder acabar la carrera".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, levantándose la visera del casco para poder respirar