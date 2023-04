Viñales cree que "la competencia con Espargaró nos hará más rápidos"

Cargar reproductor de audio

Termas.- Maverick Viñales está este año en modo zen, con una calma extraordinaria, un discurso muy bien estudiado y articulado, sin que nada le altere fuera de la pista. Al manillar de la Aprilia, en cambio, el español está enseñando los dientes y tras liderar el primer entrenamiento, fue, al final del día, el segundo más rápido por detrás de su compañero Aleix Espargaró.

Para Viñales la pelea con su amigo y vecino de garaje es positiva para la escudería y los hace ser mejores y más rápidos.

"Es viernes, hemos trabajado bien, sacándole el máximo a la moto. Hay que mejorar pequeños detalles y para nosotros lo más importante es dar pelea por ahí delante como estamos haciendo", dijo Viñales.

Al final, sin embargo, Espargaró le quitó el tiempo por 162 milésimas.

"Está bien, hay que apretarnos entre nosotros y eso es bueno para Aprilia. En 2015, cuando estábamos en Suzuki, era lo mismo, nos dábamos caña en la pista, pero una vez fuera del circuito siempre tenemos buena relación. Hay que ser inteligentes, el secreto en Aprilia es la armonía que hay dentro del equipo, que debe seguir igual. Que haya rivalidad es bueno, así iremos más rápido".

Más que por la moto, Espargaró destacó que es la forma de pilotar lo que pone a los pilotos de Aprilia por delante.

"Lo que he notado es que el neumático de atrás es muy duro y depende del pilotaje que tengas te adaptar mejor o peor. Yo levanto la moto mucho más rápido, soy más brusco y en situaciones con gomas duras Aleix se defiende un poquito mejor. Pero vamos a ver los datos para ver cómo lo hace e ir mejorando", dijo Viñales por su parte.

Es solo viernes, pero con el nuevo formato la primera jornada es ahora ya crucial para el fin de semana.

"Ahora el tiempo es oro, mañana sábado nada más tenemos el tercer entrenamiento, la clasificación y ya tenemos una carrera (Sprint), tener tantos datos y tanta información el viernes es crucial, hemos dado muchas vueltas, sufriendo y preparándonos para mañana".

"El ritmo es bastante parecido en general, mañana en el FP3 lo veremos mejor. Cuando el neumático pierde temperatura luego cuesta mucho volver a calentarlo, por eso mis tiempos no han sido mejores en el P2. Pero estoy contento porque eso me ha permitido entender cómo funcionan los neumáticos".

"El viento aquí ni se nota si lo comparamos con Portimao, allí se te llevaba de la pista. No se notaba mucho, no ha influido, quizá haya que afinar alguna marca, la sexta, pero no es muy importante. El peor día para el clima era hoy y no ha llovido, así que espero que mañana tampoco lo haga".

"Siempre lo veo como que en otros campeonatos hacen tres, en motocross, en SBK, es más acostumbrarse al nuevo formato, porque el estrés físico no lo veo. Me gusta, el sábado en la sprint se puede aprender mucho para la carrera".

"El blando (medio) trasero será el que utilicemos en las dos carreras, este año está funcionando diferente al año pasado, por eso es importante entender cómo funcionan".

"Mañana se van a bajar bastante los tiempos, estaremos cerca del récord, si no llueve podemos bajar al 1.37. El agarre de la pista está muy parecido al del año pasado, la pista se irá limpiando con el paso de las sesiones", finalizó Viñales.

