Viñales debe entender "cómo ir rápido con la Aprilia"

Alcañiz.- Después de llevar a cabo la semana pasada dos jornadas de test en Misano, Viñales volvió a la competición este viernes en Motorland subido sobre la Aprilia RS-GP. Así quedó atrás un duro mes que acabó con su despido inmediato de Yamaha y la incorporación a la marca de Noale.

Tras las buenas sensaciones que tuvo en el test, el catalán se puso enseguida manos a la obra en Aragón. Nada más echar a correr el cronómetro en el FP1, el #12 salió a rueda de su nuevo compañero, Aleix Espargaró. Viñales acabó el entrenamiento con 21 giros en la 19ª plaza, a 2,1 segundos del mejor tiempo registrado por Marc Márquez y a menos de nueve décimas de su vecino de box.

Por la tarde, el piloto de Roses (Girona) bajó casi 1,4s, quedándose con un registro de 1:48.755 que le dejó 20º en el acumulado del día, a 1,1s de Jack Miller, el más rápido este viernes en el trazado turolense, por delante de Espargaró.

"Al principio estaba nervioso, pero luego se pasó con las vueltas", comentó Viñales. "Estoy intentando entender cómo ir rápido con esta moto. Solo me estoy adaptando, tratando de hacer todos los sectores juntos".

"He mejorado mucho del primer ensayo al segundo. Espero dar otro salto mañana. La moto es muy distinta. No hicimos ningún plan con Aleix, simplemente ver qué líneas seguía él, porque son muy distintas a las que solía hacer yo".

También lee: Miller lidera segunda práctica en Aragón ante caída de Márquez

Viñales no se fija ningún objetivo inmediato de momento y se centra en conocer a fondo su nuevo prototipo.

"Para aprender cómo va la moto no hay que marcarse ningún resultado. Estoy tratando de ir dónde me lleva la moto, y por eso seguramente me dejo llevar. Freno demasiado pronto, pero me voy acercando. Lo más difícil es la frenada, porque en aceleración estoy contento, lo controlo bien. Creo que llegaremos, y aún me falta confiar más en el tren delantero", añadió.

Acostumbrado a ocupar las primeras plazas con Yamaha, a Mack no le sorprendió acabar tan atrás en la clasificación esta vez.

"No me esperaba estar más cerca, porque tengo que aprender muchas cosas. En un test puedes llegar rápido al límite. Los tiempos no han sido malos, sobre todo si logro cuadrar los parciales. Lo más difícil es juntar los cuatro sectores", admitió.

Por último, Viñales comparó la Aprilia –con motor V4– con la Suzuki y la Yamaha –motor cuatro en línea– que llevó en el pasado.

"La Suzuki y la Yamaha son motos muy parecidas, pero esta tiene una filosofía distinta", cerró.