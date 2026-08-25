Viñales seguirá ausente en Aragón y lo reemplaza Pol Espargaró

Maverick Viñales sigue con su particular calvario por la lesión en el hombro izquierdo que sufrió hace más de un año. El corredor de Tech3 GasGas Factory Racing KTM, que planeaba volver a competir tras el parón del verano, volverá a ser baja, como ya lo fue en Silverstone, mientras trata de recuperarse esquivando un paso por el quirófano que, cada vez, parece más dificil de evitar.

Este martes, el equipo Tech3, con el que mantiene tensas relaciones desde la llegada del nuevo propietario, Guenther Steiner, emitió un comunicado anunciando que Pol Espargaró se encargará, nuevamente, de reemplazarle:

"Tras su regreso a la acción de MotoGP en Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, donde el español terminó en un respetable 13.º lugar en la prueba principal del domingo, Espargaró volverá a acompañar a Enea Bastianini en la parrilla de MotorLand Aragón para la 13.ª ronda del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026", anuncia el equipo.

"Viñales continúa trabajando estrechamente con su equipo médico, KTM y Tech3, dedicando su tiempo a lograr una recuperación completa. El equipo mantiene la esperanza de que el piloto número 12 pueda regresar a la competición para el Gran Premio de San Marino en Misano el próximo mes (11-13 de septiembre)", añade.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Junto con Maverick y KTM, hemos decidido que Pol continúe con nosotros en Aragón para que Maverick pueda seguir centrándose en su recuperación. Pol hizo un trabajo sólido para el equipo en Silverstone, y su experiencia lo convierte en una buena opción para volver a pilotar este fin de semana", explica Nicolas Goyon, director del equipo.

"Lo más importante para nosotros es que Maverick se tome el tiempo necesario para recuperarse adecuadamente. Le estamos apoyando durante todo este proceso y mantenemos la esperanza de poder darle la bienvenida de nuevo en Misano. Hasta entonces, nos centraremos en Aragón y seguiremos brindando todo nuestro apoyo a Pol y Enea", añade.

Tal y como sucedió el lunes antes del GP de Gran Bretaña, este lunes Maverick Viñales aparecía en la lista de entrada oficial de incritos para el GP de Aragón, pero 24 horas después, se anunció la baja por lesión, una dinámica que no acaba de entenderse.

Viñales se lesionó el pasado año en Sachsenring, durante la Q2 del GP de Alemania, al sufrir una luxación y fractura en el hombro izquierdo, con roturas de ligamentos y del tendón supraespinoso, una dolencia de la que aún no se ha recuperado.

Esta temporada, el piloto español ya se saltó las carrera de Jerez y Le Mans, a principio de temporada, y la de Silverstone el pasado 9 de agosto.

Pol Espargaró, retirado desde 2024, cuando se convirtió en probador de KTM, disputó el pasado año cinco grandes premios como sustituto y wild card, debutando este año en la carrera británica, en la que terminó 13º, sumando puntos.