Viñales: "Me golpearon por todos lados y perdí un ala"

No fueron las cosas para Maverick Viñales como las habían imaginado tras un viernes excelente, en el que las Aprilia dominaron la tabla de tiempos y exhibieron el mejor ritmo.

En la carrera Sprint, ni Aleix Espargaró ni Mack pudieron mostrar su potencial.

"El estado de la pista y el clima no es excusa. Lo que me ha perjudicado es que he perdido la mitad de la ala en la primera vuelta, no tengo ni idea de con quién me he tocado, había mucha gente y ha habido muchos golpes", explicó el de Aprilia.

"A partir de ahí la carga aerodinámica no era la misma, lo hemos podido salvar más o menos, he intentado adelantar a Pecco Bagnaia en la última vuelta pero no he podido. Pero lo hemos intentado", añadió.

"Mañana vamos a intentar salir mejor en la carrera larga y trataremos de tirar para adelante, tenemos ritmo para conseguirlo".

Pese a que el viernes Maverick fue primero en el P1 y segundo en el P2, alternándose con Aleix para el doblete de Aprilia, este sábado, con la pista en condiciones mixtas, no pudo hacer una buena clasificación y tuvo que salir quinto en parrilla, desde la mitad de la segunda fila.

"El problema es que hemos hecho la clasificación con neumáticos de mojado y los de delante la han terminado con gomas de seco", precisó.

"Creo que lo podemos arreglar mañana, tenemos que mejorar en un par de puntos, pero estamos fuertes, tenemos ritmo… creo que tenemos oportunidad en la carrera, porque en la sprint, pese a que se ha peleado muchísimo, hemos hecho un buen ritmo de vuelta", valoraba.

Tras el gran éxito del debut de la carrera Sprint en Portimao, este sábado en Termas se ha confirmado que este nuevo formato ha llegado para quedarse por lo espectacular que aporta al fin de semana.

"Desde dentro para los pilotos no es tan divertido, más que nada que tienes que estar todo el rato defendiendo la posición y eso no es tan bueno para nosotros, pero al final es una carrera al sprint y tienes que darlo todo en cada curva".

"Para mi si podemos estar un poco más adelante en la carrera de este domingo, pudiendo frenar un poco más tarde, las cosas van a mejorar. Con tanta gente y tanto rebufo, en la sprint cuesta mucho parar la moto en el punto justo y todo lo bueno de nuestra moto se ve eclipsado. Hay que estar delante y pasar a los de delante en la primera vuelta".

"La elección de neumáticos está clarísima para la carrera, tanto el duro delante como el medio trasero volverá a ser la combinación para mañana".

Lo más sorprendente y espectacular de la carrera fue ver como Brad Binder, saliendo el 15º en parrilla, se puso primero y acabó ganando.

"Se ha salido del lío, ha visto el hueco y se ha puesto delante. En la curva tres lo tenía justo delante, ha soltado los frenos y se ha quitado de en medio al que tenía delante", en relación a Bagnaia.

"Estábamos para pelear por la victoria, el problema es que no se han encajado las piezas y vamos a intentar que mañana sí lo hagan", zanjó el chico de la Costa Brava.

