Viñales critica la Supersport 300 tras otra muerte

Phillip Island.- El 25 de septiembre del pasado año fallecía, tras un accidente en una carrera de la clase Supersport 300 en Jerez, el piloto Dean Berta Viñales, primo de Maverick, que un año después lamenta, de nuevo, la muerte de un joven corredor al manillar de una de esas motos, esta vez el holandés Victor Steeman.

Para Maverick Viñales, que este jueves atendió a los medios en la previa del Gran Premio de Australia, las motos de Supersport 300 son un peligro del que viene avisando hace tiempo.

"Siempre he tenido la misma opinión sobre las Supersport 300, y lo dije antes de que Dean tuviera su accidente. Ese tipo de categoría con motos de 180 kilos que pueden rodar a un máximo de 225 Km/h en la recta es inútil para un piloto", explicaba Viñales.

"No se aprende nada. Los chicos con talento se ven envueltos en una situación en la que si tienes una moto que es 2 Km/h más rápida, ganas la carrera. No hay talento en eso", añadía el de Aprilia.

"El problema de Supersport 300 es que las motos pesan 160 kilos, no tienen velocidad, van en grupo y, por supuesto, si alguien se cae delante de ti es imposible esquivarlo. Para mí no se trata de la edad, no se trata de los pilotos, se trata de las motos", apunta.

"No tienen potencia, pesan como una MotoGP, los frenos son una mierda, el basculante es como el de una moto de calle. El problema es la categoría, no los pilotos. No es la edad, porque cuando tenía 13 años corría en 125GP y no pasaba nada porque no éramos 20 en un pelotón. Sólo había tres o cuatro, no más porque era difícil estar con los de delante".

"Por supuesto, cuando llegó el momento le dije a mi familia 'creo que esta categoría no es buena para Dean, no es bueno que corra aquí'. Pero al final, las cosas van como van. Si esto sigue igual van a pasar muchas más cosas, ni siquiera son motos de carreras y eso es un problema".

De vuelta al fin de semana de carreras en Phillip Island, Viñales considera que el trazado australiano ofrece una buena oportunidad para conseguir resultados positivos pese a llevar casi tres años sin rodar aquí.

"No creo que necesitemos muchos datos en una pista con tanto agarre. Solo rodar. Hay que tener en cuenta la parte izquierda de la goma, pero solo eso", valoró.

El Mundial llega a la recta final y sigue habiendo varios pilotos en liza por el campeonato.

"Puede que este año, haya algún piloto que se escape, y que los que pelean por el título se enmarañen entre ellos. En los últimos años, el Mundial estaba ya decidido", recordó.

Entre los contendientes está su compañero de box, Aleix Espargaró.

"Es muy difícil predecir el Mundial, porque hay cinco pilotos en la pelea. Pero la mejor forma de ayudar a Aprilia es tratar de rodar delante. Evidentemente, si tengo que ayudar a Aleix, lo haré", insistió.

Aunque cada vez hay menos pistas favorables a una u otra marca en concreto, Maverick cree que algunas características de su moto se adaptan bien a este trazado.

"La Aprilia es muy estable en frenada, y eso es bueno aquí", aseguró,

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 1 / 1 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images