Viñales admite que dejar Yamaha "es una opción"

Tras un desastroso fin de semana en Alemania que fue la gota que, seguramente, rebasó el vaso, Maverick Viñales logró este fin de semana la pole en Assen, además de acabar la carrera segundo. Un nuevo podio que, sin embargo, no fue suficiente para dibujarle una sonrisa en el rostro.

El rumor saltó este fin de semana con la posibilidad de que Maverick Viñales renuncie a completar el segundo año de contrato que tiene firmado con Yamaha, para 2022, marchándose a Aprilia.

“No no es verdad”, dijo Maverick cuando en DAZN de España le preguntaron si iba a irse a Aprilia.

Sin embargo, sí reconoció el de Roses que dejar Yamaha un año antes de acabar el contrato es una posibilidad.

“Ahora, de momento vamos al parón veraniego y veremos. Por supuesto que es una opción, lo estoy pensando desde principio de temporada, porque no soy capaz de desplegar todo mi potencial (con la Yamaha), no te puedo decir más”, añadió.

Cuando le preguntaron qué busca con este extraño movimiento, Maverick se puso críptico una vez más: “La revancha”.

Viñales partía desde la pole, pero una mala salida volvió a arruinarle la carrera.

“En la salida, no sé por qué el embrague estaba quemado. Luego ha sido imposible pasar a Nakagami”, dijo antes de añadir: “Fabio me ha cerrado en la salida”.

“Luego no tenía ya nada más al final para recortar a Fabio. No ha ido mal la carrera, lo único que detrás de la gente la rueda delantera (eligió la opción de la goma blanda) se ha inflado, pero no es una excusa”, dijo.

Tras un inicio complicado, Viñales pudo remontar hasta la segunda plaza final.

“He salido con la goma blanda delante porque sabía que tenía muy buen ritmo para la segunda mitad de carrera. Pensaba que podía hacer un poco más, pero la verdad es que no tenía lo de ayer”, en referencia al sábado.

“No hemos podido rematar, ha sido un buen fin de semana, pero pasar a Nakagami y Bagnaia ha sido difícil, sobre todo a Taka. Perdía medio segundo detrás de él”.

“La salida me ha penalizado, pero en la recta no podía ganar posiciones”, se lamentaba, pero “es importante irse con un podio a casa”.

Al final, Maverick admitió que no estaba muy contento pese al segundo puesto.

“Sabiendo que podría haber dado mucho más en muchas más ocasiones esta temporada, vamos a volver para hacer aún una mejor segunda mitad de año”, cerró el español.

Las fotos de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Holanda 2021

