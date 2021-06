Viñales: entiendo si Yamaha sondea el mercado de pilotos

El bajón de rendimiento y resultados en el que se ha visto inmerso Maverick Viñales desde que ganara la primera carrera de la temporada en Qatar, ha llevado a Yamaha, de acuerdo con el piloto, a cambiar al jefe técnico del lado del box del español, sustituyendo a Esteban García por el veterano técnico italiano Silvano Galbusera, que tomará las riendas ya este fin de semana en Montmeló.

Además de eso, Yamaha ha empezado a sondear el mercado de pilotos por si, eventualmente, el año de contrato que le resta a Viñales en el equipo japonés estuviera en riesgo.

“Está claro, si yo fuera Yamaha también lo haría”, respondió Maverick cuando Motorsport.com le preguntó si entendería que en el equipo estuvieran sondeando el mercado de pilotos.

“Tienen una persona en la que han invertido mucho y no está dando los frutos que el equipo espera, yo también lo haría, tantearía el mercado y lo que fuera. Está claro que en este mundo vales el resultado de tu última carrera”, subrayó.

“He visto un gran cambio en Yamaha y tengo mucha confianza. Es una moto que puede ganar el Mundial y estar luchando en cada carrera, es una moto fuerte. Lo conseguimos en Qatar y la única diferencia con el resto, es que allí pudimos hacer cinco días de test. En las otras carreras son los 40 minutos de los entrenamientos y eso nos hace mucho más difícil encontrar una puesta a punto”.

Viñales explicó que la elección de Galbusera vino de parte de Yamaha, que le tiene en el equipo de test.

“La estrategia de Yamaha es poderme dar la oportunidad de tener el mismo potencial en cada carrera que tuvimos en la primera de Qatar. Esa es la idea básica del cambio y del equipo. Por supuesto en este tema estoy un poco con ellos, y si al final no me adapto a la moto o no puedo, es lo que hay. Hay muchos otros pilotos. Pero con este cambio de estrategia veo que Yamaha confía en mí, cree en mi potencial y que lo puedo hacer. Así que vamos a ir con ello, eso es lo importante”, valoró.

Le pidieron a Maverick que explicara si la decisión final de poner a Galbusera en el box había sido suya, y si era definitiva.

“Yamaha cree que Galbusera puede tener lo que necesito, lo que me hace falta para rendir al máximo, es una apuesta del equipo y es hasta final de año", admitió.

"Lo poco que he trabajado con él durante el test fue bien. Vamos a ver, quizá nos costará dos o tres carreras, pero con paciencia. Lo importante es conseguir una buena base y una puesta a punto", insistió.

"Muchas veces no me adapto, empiezo muy fuerte y luego voy para abajo. Lo más importante es ir de menos a más, no como ahora. Yamaha quiere trabajar en ello y me quiere dar la oportunidad de sacar el máximo de mí. Sí hubiera podido escoger a otro jefe técnico, pero confío en Yamaha y en Silvano”.

Cuando Viñales se deshizo de Ramón Forcada para poner en su lugar a Esteban García, el catalán basó su decisión en querer crear un entorno de confianza adecuado para trabajar. Sin embargo, la impresión, ahora, es que Yamaha le ha quitado a su jefe técnico de confianza.

“Está mal enfocado decir que Yamaha me quita. Lo que quiere hacer es ayudarme a encontrar una puesta a punto y a construir hacia arriba. Lo único que quiere hacer Yamaha es sacar todo mi potencial. Esteban es mi amigo y la relación seguirá siendo buena. Estaba bien con él, pero la fábrica invierte mucho dinero en mí y quiere sacar el máximo”, zanjó el chico de la Costa Brava.

Las fotos de la temporada 2021 de Maverick Viñales en MotoGP

