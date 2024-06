Viñales dice que debe evaluar sus "oportunidades" en el mercado de MotoGP 2025

Si analizamos los movimientos de Maverick Viñales desde el Gran Premio de Catalunya, en el que contradijo unas declaraciones del CEO de Aprilia, Massimo Rivola, sobre su futuro, uno podría llegar a la conclusión de que el chico de Roses se ha metido en un buen lío, ya que la oferta de renovación que tenía de su actual equipo ya nadie es capaz de asegurar si sigue en pie, si ha cambiado o, simplemente, si ha sido retirada por la casa de Noale, que suspira por vestir con sus colores a un corredor italiano.

El domingo de Barcelona, en una entrevista en directo en la plataforma DAZN, el CEO de Aprilia fue entrevistado por Jorge Lorenzo, quien preguntó al CEO italiano si Maverick estaba "confirmado" para 2025, a lo que Rivola respondió: "Sí".

Motorsport.com habló ese mismo día con el piloto para tratar de confirmar esa renovación con Aprilia. "No, no, yo no estoy confirmado. No tengo contrato para el año que viene", aclaró el español, algo que no sentó nada bien ni en Aprilia, ni a Rivola, ya que de alguna manera le estaba corrigiendo. Pese a ello, Maverick mantuvo una postura positiva: "Evidentemente hay mucho interés en continuar", aseguraba.

Cinco días después, en la previa del Gran Premio de Italia, el tono de las declaraciones del piloto se endureció un poco más, señal evidente de que la cosa no solo no se había reconducido, sino todo lo contrario. "No hemos cerrado prácticamente nada. Creo que tuvieron la oportunidad de cerrarme después de Qatar, pero quisieron esperar. Y ahora tengo que pensar bien qué quiero hacer", dijo Mack el jueves de Mugello.

El fichaje de Martín, por sorpresa

En medio de esa escala de tensión entre Aprilia y Maverick, a Rivola se le presentó la oportunidad de fichar a Jorge Martín (el domingo) y la tomó al vuelo, sin que Viñales estuviera al tanto de la maniobra, pese a que el lunes había test en Mugello y todos los pilotos estaban en sus motorhome instalados en el circuito. Ya no una consulta, sino la falta de información respecto al fichaje, aseguran, no sentó nada bien a Mack.

Aunque las relaciones no están en su mejor momento, Viñales estuvo, el pasado fin de semana en Misano, donde se celebraron los 'Aprilia All Star', un fin de semana de encuentro entre los fans y clientes de la marca, cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

Allí, GPone le preguntó al español si había cambiado algo después de tener conocimiento de que 'Martinator’ será piloto de Aprilia los dos próximos años.

"Está claro que la llegada de Martín me ha abierto un poco los ojos para mirar alrededor. No depende sólo de la llegada de Jorge, sólo que ahora hay algunas oportunidades interesantes alrededor y tengo que evaluarlas bien", fue el mensaje del catalán.

Aunque se ha metido a otros fabricante en la ecuación, las palabras de Maverick son un claro mensaje de que ahora, sobre el papel, puede haber una Ducati pata negra oficial de fábrica libre el próximo año, y que ese es, sin ninguna duda, su principal objetivo ahora mismo. El suyo y el de la mayoría de pilotos de la parrilla que no tienen moto, aún, para 2025.

Para ello, sin embargo, deberán tener paciencia, ya que Pramac sigue deshojando la margarita de continuar como satélite de Ducati los dos próximos años, o asociarse con Yamaha. De ellos depende, y tiempo tienen para decidirlo.