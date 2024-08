Viñales: La frenada es la clave para que Aprilia vuelva a estar adelante

Maverick Viñales cree que mejorar el rendimiento en frenada será "clave" para que Aprilia vuelva a estar en la parte delantera de la parrilla de MotoGP. El ganador del GP de las Américas lo dijo así después de una cita en Austria en la que la naturaleza del Red Bull Ring de 'stop and go' expuso una debilidad importante de la RS-GP, por la que tanto él como su compañero de equipo, Aleix Espargaró, tuvieron dificultades para frenar con la misma eficacia que sus rivales.

El de Roses explicó que no podía transferir el peso de la moto al neumático delantero en las frenadas, un área en la que la Ducati GP24, que domina la categoría, se ha mostrado especialmente fuerte: "Especialmente en este tipo de circuitos, donde los frenos lo son todo, nos está costando un poco, sobre todo parar la moto", resumió Viñales.

"Sabemos que necesitamos mejorar en frenada. Especialmente en la recta de atrás hemos necesitado mejorar la potencia para parar la moto. Depende de cómo cargues (el peso en) el neumático delantero, así que probablemente todavía no lo estamos haciendo de la manera correcta. Las Ducati van siempre muy sueltas de atrás, así que pueden frenar muy fácilmente".

"Parece que en nuestra moto, cuando frenas, la carga aerodinámica te empuja todo el tiempo hacia el suelo y no hace la transferencia (de peso). Estamos tratando de entender si ese es el problema, pero lleva tiempo", siguió.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Esta mañana (por el Warm Up del domingo), intentaba transferir todo el peso a la parte delantera y menos a la trasera, y era imposible. Ahora, tenemos que entender cómo tenemos que cargarlo en neumático delantero, porque la clave para volver a estar delante en MotoGP es esa".

La carrera de Aleix Espargaró en Austria se vio comprometida hasta el punto de sentir que "no tenía frenos" desde la segunda vuelta, terminando noveno y dos puestos por detrás de Viñales. El piloto de 35 años se clasificó a casi 29 segundos del ganador de la carrera, Pecco Bagnaia, perdiendo más de un segundo por vuelta de media respecto al vigente campeón.

"Me he quedado sin frenos desde el principio. Aparte de la presión y la temperatura del neumático delantero, la temperatura del disco de carbono estaba completamente por encima del límite. Hemos establecido un nuevo récord y no he tenido frenos en toda la carrera. Sólo intenté parar la moto con el freno trasero, pero fue una pena. He ido muy lento".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hay urgencia en Aprilia por recuperarse de su reciente bajón de resultados, con su CEO, Massimo Rivola, admitiendo que el fabricante debe estar haciendo algo mal en MotoGP. La casa de Noale introdujo una importante mejora en la RS-GP para el inicio de la campaña, centrándose principalmente en la aerodinámica, lo que permitió a Viñales ganar en Austin. Sin embargo, a ambos pilotos se les han complicado las cosas en las últimas carreras, con KTM ahora a sólo 14 puntos en la general de constructores.

Al ser cuestionado sobre si la creciente confianza de Aprilia en la aerodinámica estaba teniendo consecuencias no deseadas en la frenada, Espargaró comentó lo siguiente: "Sí, en nuestro sistema todo está muy, muy ajustado. Normalmente somos nosotros los que tenemos más presión en los neumáticos delanteros, y más temperatura. Esta es la razón por la que en Silverstone pude usar el delantero duro, y fui el único, porque puse en él mucha temperatura. Así que en las carreras más frías, esto es una ventaja".

"Pero cuando tenemos temperaturas (altas) en pista, es un gran, gran problema. Nos quedamos sin frenos. El carbono estaba completamente al límite con los discos más grandes. Así que es el diseño, ahí tenemos que cambiar".