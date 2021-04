Un falso positivo deja a Viñales sin su jefe de mecánicos hasta el domingo

Viñales no podrá contar con su hombre de confianza dentro del box de Yamaha, el español Esteban García, en el arranque del Mundial de MotoGP en Qatar, al tener que esta confinado en una zona especial tras dar un resultado falso en un test PCR.

Esteban, que se ha quedado en Qatar entre los test y las carreras para evitar cualquier riesgo, fue sometido a una prueba rutinaria y el resultado presentó dudas, por lo que fue inmediatamente confinado. Tras realizar nuevas pruebas, se comprobó que era negativo a la COVID-19, un resultado que debe refrendarse en nuevas pruebas, lo que dejará a Esteban hasta el sábado sin poder acceder al circuito.

“Esteban dio un reactivo hace tres días, que no era ni positivo ni negativo, la prueba no estuvo bien hecha, le han puesto en una zona segura, ayer (miércoles) dio negativo y no podrá volver hasta el domingo”, explicó Maverick desde Qatar.

“Es una baja muy importante, pero puede estar conectado en todo momento con nosotros, no hay que marear mucho la moto ni hacer muchos cambios”, añadió el catalán.

De cara al arranque de la temporada, Viñales se mostró motivado y con ganas.

“Tengo muchísimas ganas de empezar, va a ser un año muy bonito para nosotros, muchas ganas de poner toda la maquinaria en marcha, es importante estar tranquilos, no marear mucho con la moto, mejorar cuatro puntos para ser fuertes el fin de semana y luchar con las Ducati; y mejorar la salida, es lo que más tenemos que mejorar. El resto está funcionando, vamos finos y por el sitio”, valoró.

Viñales señala a las Ducati como los grandes rivales a batir este fin de semana en Qatar, sin embargo no los ve inaccesibles.

“Se puede ganar a las Ducati, pero todo pasa por hacer una buena salida”.

Definitivamente Marc Márquez no estará en la dos primeras carreras de Qatar, lo que abre una buena oportunidad a sus rivales para echar tierra de por medio.

“Tan solo Marc sabe cómo está, pero le hemos visto entrenar y es una buena noticia que vuelva, siempre es bueno e interesante para todos que vuelva. Que no esté en las dos primeras carrera no nos crea una ansiedad por querer aprovecharlo, todos hemos entrenado mucho, muchos pilotos han entrenado aquí y los detalles decidirán quien gana el domingo”, cerró el español.

