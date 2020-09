Viñales pide a su equipo atención para no cometer más errores

Viñales se alzó con la pole position del Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP, la tercera de la temporada y la segunda consecutiva en este mismo circuito tras la lograda la pasada semana, ambas con el récord de la pista.

Saliendo el primero en parrilla el pasado domingo, sin embargo, el piloto español no pudo ser competitivo, sobre todo en las primeras vueltas, y este sábado, lo achacó, nuevamente, a la mala elección del neumático trasero. No en vano, el de Yamaha fue el único corredor que salió a la carrera con el compuesto duro trasero.

“Cuando estás trabajando todo el fin de semana y el encargado del neumático te dice que el duro es la mejor opción, le haces caso, aunque veas que las otras Yamaha van con otro neumático”, explicó Maverick cuando le preguntaron por aquella elección.

“Cometimos un error y hay que prestar mucha atención a estos detalles, porque tenía mucho potencial para la carrera. Este fin de semana he trabajado mucho con el medio y aunque creo que me baja mucho, quizá sea el bueno. Tengo que trabajar más con Michelin, porque a veces su opinión es diferente a la de mi encargado de neumáticos. No he visto a nadie trabajar este fin de semana con el duro”, dijo para dejar claro que ha descartado esa opción.

Al hilo de ese error, le preguntaron a Maverick si había pedido cambiar al encargado de los neumáticos.

“No he pedido que me cambien al encargado de los neumáticos. Tenemos uno de Michelin, pero tenemos otro de Yamaha y creo que no hicimos un buen trabajo en ese sentido.Todo el esfuerzo del fin de semana se puede ir al agua por una mala elección. Estamos trabajando mucho con Esteban (García, su jefe de mecánicos) en este sentido y para que no se nos escape ningún detalle”, remarcó.

Aunque el domingo pasado, tras la carrera, Viñales no quiso culpar al neumático y achacó sus problemas a la moto, el corredor tiene claro ahora que el problema fue la elección del compuesto.

“La explicación de la mala carrera de la semana pasada fue la elección de las gomas, no tenía agarre, aprendemos de los errores y hemos trabajado mucho con el compuesto medio este fin de semana. Hemos cambiado algo en la moto y el tiempo de vuelta que tenemos ahora es bueno. La historia puede cambiar mañana respecto al pasado fin de semana. He trabajado mucho para que así sea”.

Además del neumático, Maverick también ha prestado atención a la puesta a punto de la moto pensando más en la carrera que en hacer una vuelta rápida.

“Tuve problemas con la puesta a punto de carreras, así que he trabajado todo el fin de semana con ese aspecto en mente en todos los libres. Sin gasolina estaba muy bien, con el depósito lleno no tanto, pero hemos mejorado algunas cosas. Esperemos que funcione, y si no funciona lo intentaremos de nuevo en Barcelona. Hemos hecho un muy buen FP4 y hay que plasmarlo en la carrera mañana”.

El de Yamaha quiso centrarse en el tren delantero de la moto, dando por imposible solucionar los problemas que tiene detrás.

“Hemos trabajado con la goma delantera, tenía mucho movimiento y esta mañana hemos dado un paso adelante positivo. Me siento mejor con el depósito lleno, hay que ver si lo confirmamos en carrera. Esta vez hemos trabajado más todo el fin de semana en la configuración de carrera que en la vuelta rápida”.

Pese a las mejoras, el corredor catalán es consciente de que los demás también lo han hecho.

“Todo el mundo ha trabajado mucho aquí, sobre todo en el test. Todos estamos más cerca, 15 pilotos rodando en 1:31. Estará todo muy reñido y puede ser una carrera de grupo”.

Además de hacer la vuelta más rápida, y con récord, Maverick se ve con muy buen ritmo.

“Pude conseguir ir en 1:32 desde muy pronto. En la Q2 tienes que dar el resto. Creo que mañana podemos dar muchas vueltas seguidas en ese ritmo. Hemos trabajado de forma distinta este fin de semana. El viernes tuve dificultades, pero hoy de inmediato al salir a pista me he sentido mejor. Si no me veo mañana inmerso en peleas, creo que puedo tener un buen ritmo en carrera”.

Por último, le comentaron a Mack el tema de los baches, que el pasado fin de semana parecían un enorme problema del que ahora ya nadie habla.

“En todas las categorías han ido más rápido, ha mejorado el agarre y tenemos una mejor configuración de la moto para los baches. Hoy ha sido el mejor día en ese sentido, todo el mundo va muy rápido”, zanjó el de Roses.

