Viñales: “No pienso en el año que viene, vivo el momento"

Sepang.- Maverick Viñales no falló en la salida y en la primera vuelta ya se ponía primero. Al contrario que hace una semana en Australia, tiró desde el inicio y enseguida se escapó. Para cuando Marc Márquez llegó al segundo puesto, el de Yamaha se había abierto un hueco irrecuperable que supo conservar hasta el final para conseguir su segunda victoria del año.

"Muy concentrado, he tenido que dar el máximo de la primera vuelta a la última", reconocía Viñales. "En Phillip Island cometí el error de no tirar la principio y quedarme en el grupo. Aquí quería pillar la delantera, tirar, tirar, tirar y que pasara lo que pasara. Tenía muy buen ritmo durante todo el fin de semana. Me encontraba genial con mi moto. Un poco las sensaciones de Australia".

El catalán tuvo que trabajarse la victoria vuelta a vuelta, ya que Márquez nunca llegó a tirar la toalla en su persecución.

"Estaba esperando al final. Sabía que si a falta de tres vueltas lo tenía a dos segundos me iba a costar pero podía hacer otra vuelta rápida. He visto que poco a poco iba aumentando. Hacía mucho calor", explica,

Un triunfo que llega después de la decepción que supuso caerse en la última vuelta de Australia.

"Agradecer a todo el mundo que me apoya, sobre todo después de Phillip Island. El equipo me recibió con un aplauso en lugar de estar enfadado. Han hecho un trabajo excelente todo el fin de semana. Hemos trabajado muy bien, muy consistentes. Ya en el FP1 podía hacer un ritmo muy bueno con neumático usado. Hemos podido mantener el nivel", indica.

Con el de este domingo, Mack ya ha ganado en este circuito en todas las categorías.

"125, Moto2 y ahora MotoGP. Increíble, una pasada. Hemos salido bastante bien, no increíblemente bien, pero me he podido colocar delante al principio. Muy feliz de poder dar el 100% al principio y poder llevar a Yamaha a la victoria".

El de Roses (Girona) se reivindica con un nuevo triunfo en medio de las informaciones que cuestionan su futuro en Yamaha y además se aupa a la tercera plaza del campeonato.

"Estoy viviendo este momento que es increíble. Así que no pienso en nada más. Disfruto de esta victoria, el futuro ya llegará. Estoy centrado en dar el máximo y brindarle al equipo las carreras que se merecen", zanja.