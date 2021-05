Viñales recuperó la confianza en el tren delantero

El de Yamaha ganó la primera carrera de la temporada en Qatar, mostrándose extremadamente competitivo. No obstante, a medida que han ido avanzando las carreras Maverick Viñales iba perdiendo la confianza.

Después del test de Jerez, hace dos semanas, en el que dio más de 100 vueltas y acabó con el mejor tiempo, Viñales asegura haber recuperado la confianza y las sensaciones sobre la Yamaha.

Este viernes, sin embargo, sufrió una caída, la primera del año, en la parte final del FP1, lo que le impidió ser rápido en condiciones de mojado.

“En lluvia no ha costado, pero no he podido dar las últimas vueltas (por la caída). Creo que hubiera acabado entre los tres primeros con el neumático medio delante y detrás. Me ha gustado la moto en condiciones de mojado, el año pasado lo hicimos bien. Creo que podemos tener un buen ritmo, hacía varios fines de semana que no me sentía como hoy”, introdujo.

“He recuperado muchas sensaciones, todavía podemos mejorar mucho la electrónica, hemos hecho 1:32 bajos, que no es fácil aquí a nivel de ritmo, así que estoy muy contento”, insistió.

Viñales afinó más los puntos en los que había mejorado.

“Sobre todo en la frenada, que es donde más perdía, no lograba parar la moto. Después del test de Jerez lo hemos recuperado y esto es muy bueno. Estoy contento porque he vuelto a coger confianza con el tren delantero porque ese punto es muy importante para nuestra moto”.

Pese a estar satisfecho, Maverick no pierde de vista el potencial de Johann Zarco en esta pista.

“Zarco aquí siempre ha ido muy rápido, sobre todo con motos grandes, pero estamos en un gran nivel. Nos tenemos que concentrar en nosotros mismos y sacar el máximo potencial, como hicimos en Qatar”.

“La pista está delicada. La curva 3 es difícil y con el viento que hacía hoy es muy fácil cometer un error. Había que ir con mucho cuidado”, finalizó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

