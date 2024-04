Viñales: "Los pilotos deberíamos tener más opinión en casos como hoy"

"Los pilotos deberíamos tener más opinión en casos como hoy, con cómo estaba la pista. Porque, al final, se puede caer uno u otro, porque arriesgues o no. Pero caerse de esta manera tres pilotos, luego otro, luego otro... Creo que Dirección de Carrera debería haber echado un ojo a la pista y ver que no era muy practicable para una MotoGP. Deberían haber estado más atentos".

"Ya en la primera vuelta, Aleix Espargaró ha tenido un highside, sin gas, que estaba mojado el suelo. Creo que entre los pilotos deberíamos hablar y ser un poco más fuertes en ese aspecto".

"El parche de agua no se veía. Si me dices que estaba mojado, te digo que no. No se debería haber parado la carrera cuando se han caído todos, sino un poco antes. Jack Miller se ha caído prácticamente sin tumbar. Estaba mojado en sitios críticos, porque no los veías".

"En la vuelta de formación nos hemos dado cuenta, pero en estas condiciones no se puede salir con neumáticos de agua. Estaba 95 por ciento seco y 5 por ciento mojado, pero había agua en la trazada".

"Es extraño porque, en la curva 5, yo he pasado por el mismo lugar, prácticamente. Luego he visto el vídeo y he visto que ha salido como humedad. Ha ido a peor, no a mejor, es extraño. Dirección de Carrera debería haber reaccionado un poco. En esa curva era como hielo".

"Hoy es un día para aprender y para crecer, dentro del equipo. Era la primera vez que probábamos esta moto en agua, así que no teníamos ni un dato, no sabíamos nada. Con bastante agua hemos sido muy competitivos, pero en clasificación, que no había agua, la moto era difícil de llevar, nos ha costado mucho".

"Mañana voy a ir como hoy. Se puede remontar, voy a hacerlo y voy a dar mi máximo. Si es un podio, fantástico, y si es un sexto o séptimo, también. Sabemos que las clasificaciones en las que se falla de esta manera, tienen su repercusión, que puede ser que mañana no hagamos el resultado que podemos hacer por ritmo".