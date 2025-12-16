"Viñales tiene más talento y velocidad que Acosta", asegura Jorge Lorenzo

Hay quien ya les ha bautizado como la extraña pareja, y también quien vaticina que ni siquiera llegarán juntos al primer gran premio de la temporada que viene, en marzo. A Jorge Lorenzo, sin embargo, esos comentarios le entran por un oído y le salen por el otro, en una actitud muy suya, que ya le caracterizaba en sus tiempos de piloto.

Ahora, seis años después de colgar el mono, y diez después de celebrar el último de los tres títulos de campeón del mundo de MotoGP que figuran en su palmarés, el mallorquín se ha propuesto recuperar todo ese conocimiento y experiencia acumulados e inoculárselos a Maverick Viñales.

Con su nuevo ‘coach’, el corredor de KTM busca proyectar su mejor versión, esa que le ha llevado a acumular diez victorias y 35 podios en MotoGP, pero lograr que aparezca mucho más a menudo. En definitiva, subir el estándar de sus resultados y evitar los declives pronunciados, que son el lastre más pesado en un campeonato de tanto nivel como el actual. "Hay quien dice que no llegaremos juntos ni a Buriram, pero a mi lo que diga la gente siempre me ha dado igual", suelta Lorenzo, al otro lado del teléfono, en conversación con Motorsport.com.

Jorge Lorenzo, Maverick Viñales

El acuerdo entre ambos se concretó a finales del curso pasado; más específicamente en Lombok, aunque los contactos venían de antes. "Empezamos a hablar cuando todavía estaba en Aprilia, y este año nos reunimos en Indonesia. Allí, Maverick me dijo que se iba a volcar conmigo, que se convertiría en un soldado. Mi intuición me decía que era un tipo que se tomaba las cosas en serio. Y lo cierto es que me he encontrado a un chico muy tranquilo, muy maduro, y en un estado muy zen", reconoce el actual comentarista de Dazn, en España.

Del ex campeón del mundo con Yamaha (2010, 2012 y 2015) siempre se destacó su capacidad para extraerse de todo el ruido que le rodeó en según qué etapas, y así lograr rendir al máximo de sus posibilidades, que eran muchas.

Ahora pone todo ese empeño y foco en Viñales, por más que en el motociclismo, no hay una relación causa-efecto entre la dedicación y el esmero, y los resultados. El plan de trabajo es similar al que llevó a Lorenzo a convertirse en la referencia de la parrilla en su día, pero mejorado.

El programa es multidisciplinar y combina ejercicios técnicos encima de la moto, con otros más físicos y corporales (estiramientos), y también hay espacio para los mentales (meditación). Al grupo se le ha sumado Chicho, el padre del tricampeón del mundo y, probablemente, la persona que más influencia tuvo en los éxitos del #99.

"En el tenis, desde los años 70, todos los jugadores han tenido extenistas como preparadores. En el fútbol, el entrenador es importantísimo. En el motociclismo, hasta ahora, la gente simplemente iba a entrenar y a dar vueltas. Estaban a años luz de atletas, gimnastas y demás. Si lo analizas, mi padre fue el primer entrenador puro”, opina el español, que subraya la suerte que tiene Viñales: "Ojalá yo hubiera tenido a mi lado a un campeón del mundo como Doohan o Biaggi, y a un entrenador de técnica como mi padre, con todo el conocimiento que ha acumulado".

Esta semana se han juntado los tres en Valencia, donde se ha visto al #12 trazando esos ‘ochos’ dibujados en el suelo que Lorenzo se cansó de recorrer. Un par de días antes, el balear acompañó a Viñales a visitar la fábrica de KTM, en Austria, donde ‘Giorgio’ quedó gratamente impresionado por las instalaciones y el trato recibido. "Son tantas cosas las que te lleva a ganar o a no hacerlo, que hay que tocarlas todas. La primera ya la tiene, que es el talento. Luego está la moto; después, el aspecto físico, y luego, el mental. La moto es aquello que puede condicionarte, porque, cuando ya le has sacado el máximo nivel de rendimiento, te puede limitar”, detalla Lorenzo, que asegura estar absolutamente impresionado con la habilidad natural de su nuevo pupilo: “Yo nunca había visto un piloto con tanto talento como él”.

A Lorenzo siempre se le ha visto como a alguien que pensaba en grande. Y eso es lo que quiere que haga Viñales con sus metas. Pero, para llegar a lo más alto, dice, hay que ir quemando etapas. “Yo no solo quiero ganar, sino que quiero dominar. Ahora, mi objetivo es que Maverick sea el primer piloto de KTM este año. Será difícil, porque Pedro Acosta es muy bueno y lleva muchos años trabajando muy fuerte. Pero a nivel de velocidad y talento, Maverick es mejor; tiene más que él”, se moja el expiloto de Palma de Mallorca, a quien se verá al lado de Viñales en los test de pretemporada, y en las primeras paradas del próximo calendario.

