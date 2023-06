Viñales, tras romper motor: Debemos ser más cuidadoso

Maverick Viñales tuvo un domingo aciago en Sachsenring. El piloto de Roses vio como su Aprilia le dejaba tirado cuando no se había cumplido ni un tercio de la carrera principal del Gran Premio de Alemania de MotoGP, siguiendo con su mala racha y de la marca de Noale, que no termina de levantar cabeza a pesar de su prometedor inicio de año.

Así, una vez que se dirigió tras la carrera a hablar con los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, el catalán lamentó lo ocurrido y, negando que fuera mala suerte, pidió algo más de atención al equipo para que la situación vuelva a suceder, teniendo en cuenta que venía sufriendo con la moto afectada durante los entrenamientos del viernes.

"No creo que haya sido mala suerte o buena suerte. Simplemente, que no hemos interpretado bien el fin de semana", dijo Viñales con tono decepcionado. "Como se ha podido ver había un problema en el motor, no lo hemos detectado hasta que se ha roto. Y creo que es un problema de analizar, no de buena o mala suerte".

"Tenemos que prestar más atención. Hemos estado sufriendo con la misma moto durante todo el fin de semana, la que recomendaban pilotar. Recuerdo que fui quinto en la P1, en la P2 tuve un accidente pero pude entrar en la Q2. Pero es algo que debemos entender, no es normal que con una moto seamos rápidos y con la otra lentos. Hicimos la carrera con la moto lenta, y no lo supimos hasta que el motor rompió", añadió el gerundense.

Sin embargo, el español sí que pudo sacar algo bueno de este fin de semana, y es que se encontró mejor en la salida, tanto de la sprint como de la carrera principal: "Algo positivo es que hemos mejorado muchísimo las salidas. En las dos he ganado posiciones. Entonces siempre me viene la duda: ¿salía yo bien, o mal, o es que la moto no salía bien? Estoy contento de que eso al menos ha mejorado mucho. Hemos cambiado varias cosas en el embrague que están funcionando muy bien. Así que entiendo que no era yo quien salía mal".

"Es una pena, porque creo que estos dos circuitos, Mugello y Sachsenring, eran muy buenos para mí", finalizó Viñales, lamentando no haber conseguido más puntos y encaminándose al final de un triplete en el que Aprilia tenía mejores expectativas.