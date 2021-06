Por qué la salida de Viñales de Yamaha satisface a las dos partes

Aunque el desenlace se precipitó este último fin de semana, en Assen, la tirantez entre ambas partes se venía arrastrando de lejos. De hecho, el domingo anterior, tras terminar último en el Gran Premio de Alemania, el ataque frontal de Viñales a Yamaha hizo que los responsables del fabricante japonés llegaran incluso a dudar de si su piloto se presentaría a la siguiente cita. “Después de Sachsenring, la verdad es que pocas ganas tenía de venir aquí”, convino el catalán, ya desde Holanda.

En La Catedral, la dinámica a nivel estrictamente deportivo fue muy distinta, algo que el español ya podía intuir por el perfil del circuito, uno de sus favoritos y en el que ya ganó en 2019. Fue el más rápido en los tres primeros entrenamientos libres y segundo en el cuarto, antes de adjudicarse su primera pole del año. El domingo terminó segundo, condicionado por una mala salida que le dejó embotellado y detrás de Takaaki Nakagami. Cuando logró superar al japonés de Honda, Fabio Quartararo ya estaba demasiado lejos para pensar en echarle el guante. La cara de Viñales en el parque cerrado tras lograr su segundo podio (ganó en Qatar), y su desaire a Massimo Meregalli, el team manager del equipo, a quien no quiso abrazar, fueron el anticipo de lo que vendría después, ante los micrófonos.

A pesar de desmentir su más que probable incorporación a Aprilia en 2022, el español vino a reconocer que llevaba tiempo planteándose no cumplir la duración total de su vínculo con Yamaha, que, tras la última renovación, expiraba en 2022. “Claro que lo he pensado. Desde principio de temporada que lo pienso”, respondió el corredor cuando se le preguntó, directamente, por ese sorprendente cambio de aires que este lunes se oficializó.

Resulta muy difícil entender el razonamiento que ha motivado a Viñales a bajarse voluntariamente y antes de tiempo de la moto que más victorias acumula (cinco de nueve), con la que Fabio Quartararo lidera el Mundial de forma bastante holgada, autora de un doblete (Assen). La mayor parte de los habitantes del paddock, incluso algunos de los que forman parte de su entorno, consideran que comete un error estratégico garrafal. A la espera de que Aprilia confirme su incorporación para 2022, el volantazo inesperado que ha dado el #12 seguramente servirá para calmar las aguas entre él y su equipo, que “seguro que respirará aliviado”, según un miembro de Yamaha.

La separación de caminos se resolvió en Holanda, una vez que las dos partes concluyeron que no había reconciliación posible. El contrato firmado en enero de 2020 contenía cláusulas que establecían cuantiosas indemnizaciones que debía pagar quien rompiera el pacto, de modo que se buscó un acuerdo mutuo. De esta forma, el piloto renuncia a los cerca de ocho millones de euros que hubiera percibido en 2022, y la compañía de Iwata acepta no pedirle dinero por ello. La rapidez con la que se cerró el asunto es la prueba más evidente de la predisposición que hubo para hacerlo.

En Yamaha, la marcha de Viñales supone, por un lado, un alivio económico al tratarse del segundo suelo más alto de la parrilla, firmado en la etapa pre-Covid. Con esos ocho millones con los que no contaba, el constructor nipón puede perfectamente encontrar un segundo piloto de garantías –Franco Morbidelli es el mejor posicionado para ello– y ahorrarse un buen pico.

Al margen de la vertiente puramente económica, la mayoría de los miembros de la escudería oficial consideran que su adiós hará posible que la harmonía regrese a un taller que, desde su llegada, en 2017, ha vivido un proceso de cambio permanente, con altas y bajas casi constantes. “El principal problema son sus altibajos. Un día está a tope de moral, y luego, al siguiente, está por los suelos”, cuenta a Motorsport.com una voz muy próxima a él. “Eso mismo que se ve con la moto, también se puede aplicar al trato personal”, añade esta fuente.

Primero fue Ramón Forcada, tricampeón del mundo con Jorge Lorenzo como ingeniero de pista, quien fue substituido por Esteban García, antes de comenzar 2019. Después llegaron otros, como por ejemplo Javier Ullate, también de la tropa de Lorenzo. El último relevo fue el de Silvano Galbusera, que en el pasado Gran Premio de Montmeló asumió el papel de García, después de que Yamaha asumiera el mando de la situación, en un movimiento que no sentó nada bien a Viñales. Por el camino también cambió de agente y de asistente. El calamitoso fin de semana de Sachsenring, donde Mack no fue rápido en ningún momento, provocó en él tal nivel de frustración que derivó en una despiadada crítica hacia Yamaha, que, según dijo, llevaba años sin darle ninguna respuesta a esos problemas de falta de tracción que aparecen en según qué circuitos, y que le impiden mostrar su mejor versión.

Para Viñales, este desenlace seguramente también supondrá una liberación, aunque probablemente sea pasajera. Dentro de su equipo todavía existe la creencia de que el elemento que más le desestabiliza es la presión de tener que pelear por los objetivos más ambiciosos que existen. “En Suzuki, como no estaba obligado a ganar, cualquier resultado positivo que lograba era bienvenido. Pero aquí, eso es distinto y la presión aumenta”, cuenta a quien escribe estas líneas ese mismo testimonio cualificado. Para tratar de solucionarlo, al piloto se le planteó en distintas ocasiones la posibilidad de que acudiera a un psicólogo deportivo, algo que, por ejemplo, ha hecho Quartararo, que no tiene ningún reparo en reconocer que le aporta mucha tranquilidad. Viñales, al menos por el momento, no está por la labor.

Llegados a este punto, uno se plantea qué espera encontrar allí donde vaya, se supone que Aprilia, si tenemos en cuenta que la mayor parte de motos están ya adjudicadas y que allí le espera Aleix Espargaró, su ex compañero en Suzuki y gran amigo. Sea lo que sea, seguro que no busca mejores herramientas de las que dispone ahora, dado que eso es prácticamente imposible. La respuesta deberá darla él, porque dentro del paddock no hay nadie que lo entienda.

