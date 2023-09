El VR46 está "abierto" a pilotos que no sean de su Academia

El equipo de Valentino Rossi ha estado presente en el paddock de MotoGP durante casi una década, habiendo comenzado su andadura en Moto3 en 2014 antes de expandirse a Moto2 en 2017. En 2022, sin embargo, se cerraron las estructuras de las clases pequeñas para dar el salto a MotoGP como escuadra satélite de Ducati, alineando a Luca Marini y Marco Bezzecchi.

A pesar de una oferta de Pramac para pilotar una moto de fábrica el próximo año, Bezzecchi decidió permanecer en el VR46, mientras que Marini también renovó recientemente para la temporada 2024.

El director del Mooney VR46, Uccio Salucci, dijo a Motorsport.com en una entrevista exclusiva en el fin de semana de Misano que "espera que mi trabajo" con Bezzecchi termine en 2025 y que el italiano acabe dando el salto a un equipo oficial.

"No quería un [año] o uno más uno", dijo Salucci cuando se le preguntó si renovar a Bezzecchi sólo para 2024 era parte de un plan para asegurarse una montura de fábrica en 2025. "Algunos dentro del equipo me presionaron para que fuera así, pero yo no quería. Dije [que quería] sólo un año porque espero que al final del año que viene Bezzecchi vaya a un equipo de fábrica, y espero que a Ducati".

"Al final del año que viene se acaban todos los contratos de fábrica, y quizás él tenga muchas oportunidades. Espero que siga con Ducati, porque para mí es la moto adecuada para él. Pero mi trabajo con Marco, espero, termina a finales del año que viene".

Valentino Rossi, Uccio Salucci, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Preguntado sobre si el VR46 seguirá siendo sólo para sus propios pilotos, de la Academy, o si estaría abierto a fichar a otros pilotos de la parrilla, Salucci señaló que la lista de miembros de la academia listos para dar el paso a MotoGP en 2025 no es grande.

"Estamos abiertos, porque no tenemos ningún piloto de la Academia [listo para MotoGP]", añadió. "Tenemos a Celestino Vietti, pero la Academia tiene algunos pilotos nuevos pero muy jóvenes. Ahora mismo se está trabajando para encontrar jóvenes pilotos italianos y estamos cerca de abrir las puertas de la Academia a dos. Pero muy jóvenes, como de 13 o 14 años. Ni siquiera están preparados para Moto3", añadió. "Tenemos que trabajar con ellos un par de años. Así que, seguro que tenemos que abrir nuestras puertas a otros pilotos".

El equipo permanecerá con Ducati hasta 2024, pero ha habido rumores sobre un posible cambio a Yamaha para la siguiente temporada. Salucci dijo que el equipo no está 'obligado' a continuar con Ducati, pero que la marca italiana es su "preferencia".

"Por supuesto, mi preferencia ahora es seguir con Ducati", señaló el amigo de Valentino Rossi. "Pero la única ventaja del equipo independiente es que es posible decidir la moto. Es una gran ventaja".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Si Yamaha, Aprilia o KTM quieren venir con nosotros, y la moto es buena, seguro que todavía estamos abiertos a decidir. Ahora la prioridad es seguir con Ducati, pero nunca se sabe en este mundo."

Así las cosas, el VR46 no contará con una Desmosedici GP24 el próximo año, aunque Salucci explicó que esto se debe a que los de Borgo Panigale no tienen tiempo suficiente como para construir una quinta moto de fábrica para 2025, dado que el contrato de Bezzecchi se firmó a finales de agosto.