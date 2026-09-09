VR46 confirma a Bulega para 2027 en MotoGP

Aunque era una maniobra que se conocía desde hace ya mucho tiempo, finalmente el equipo VR46 Racing anunció, de forma oficial este miércoles, la incorporación del corredor italiano Nicolò Bulega, que formará pareja con el español Fermín Aldeguer, y que ocupará el la plaza que, actualmente, pertenece al veterano Franco Morbidelli que, si no hay sorpresas de última hora, hará el camino inverso para convertirse en piloto de Ducati en el WorldSBK.

El acuerdo anunciado por VR46 es por una temporada y el corredor competirá bajo contrato de Ducati, con moto y material de fábrica, igual que Marc Márquez, Pedro Acosta y Aldeguer. Por primera vez, el equipo de Valentino Rossi contará con dos motos full factory, por más que sea el fabricante quien se haga cargo de gran parte de ese dispendio.

"Llegar a MotoGP es un sueño, ya que debutaré con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Elegí este equipo porque siempre he estado vinculado a ellos: formé parte de la VR46 Riders Academy cuando era niño, así que conozco muy bien a todos", explicó Bulega. "No quiero fijarme objetivos concretos; quiero intentar hacerlo bien, ir carrera a carrera y realizar el mejor trabajo posible", añadió.

Se da el caso de que Bulega será el único piloto italiano que, en 2027, competirá con una Ducati, ya que el resto son españoles, incluida la pareja de Gresini, que contará con Joan Mir y Dani Holgado.

Nacido en Montecchio Emilia hace 26 años, Bulega es actualmente líder destacado del campeonato del mundo de las motos derivadas de serie y ya solo es cuestión de tiempo que pueda certificar el título como paso previo a su regreso al paddock de MotoGP, del que salió por la puerta de atrás en 2021.

Con solo 16 años, Bulega debutó en el Mundial de Moto3 de la mano, precisamente, del equipo de Valentino Rossi, formando parte de su academia de jóvenes talentos. Tras dos temporadas en las que apuntaba grandes maneras, la carrera del italiano se torció en 2018, dando el salto a Moto2 como una escapada hacia adelante.

Pese a estar tres temporadas (2019-2021) en la clase intermedia, Bulega no logró adaptarse y tras un primer año con VR46, en 2020 tuvo que dejar su plaza a Marco Bezzecchi y emigrar al equipo Gresini de Moto2, donde estuvo dos temporadas, ya desligado de la Academy, y sin mejorar su rendimiento.

Cuando parecía que la carrera de Bulega estaba liquidada, el italiano optó por comenzar de cero desde el WorldSSP, la segunda categoría de SBK, donde aterrizó en 2022 y se convirtió en campeón en 2023, logrando 16 victorias y el billete al WorldSBK.

Tras dos temporadas de crecimiento, siempre con una Ducati, Bulega ha sumado, este curso, 26 victorias de 27 posibles, logrando completar una travesía del desierto deportiva y personal que le devolverán, en 20287, a la máxima categoría del motociclismo.

Nicolo Bulega reemplazará a Franco Morbidelli en el VR46 Racing Team el próximo año Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Para Bulega, pilotar una Ducati de MotoGP no es ninguna novedad, ya que el pasado año, tras la lesión de Marc Márquez en Indonesia, el italiano reemplazó al ya campeón de MotoGP en los grandes premiso de Portugal y Valencia, en los que acabo 15º en la meta, tomando parte también en el test de pretemporada 2026, donde dio un paso adelante en sus prestaciones.

La calidad de Bulega, su buena relación con las victorias en SBK y la experiencia al manillar de una moto más 'pequeña' y con neumáticos Pirelli, le convierten en un piloto que puede decir la suya la próxima temporada en MotoGP, donde el nuevo reglamento técnico puede favorecer a los pilotos de SBK y Moto2.

Con la vuelta de Bulega a la órbita del VR46, llega a su fin la carrera de Morbidelli en la clase reina, tras trece temporadas en el Mundial, las últimas nueve en MotoGP, donde no solo logró tres victorias y ocho podios, sino que en 2020 fue subcampeón del mundo, quedándose a solo 13 puntos del título, una corona que sí logró en 2017, cuando ganó el título de Moto2.

Para Morbidelli, de 32 años, se abre ahora una nueva oportunidad de luchar por victorias y títulos con el equipo oficial Ducati, junto a Iker Lecuona, en una escudería que este año ha dominado absolutamente la categoria de las motos derivadas de serie ganando todas las carreras disputadas hasta ahora.

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