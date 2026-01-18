"VR46 es una posibilidad para Acosta, pero la prioridad es un equipo oficial, sea Ducati u otro"

El cambio de reglamento técnico para 2027 en MotoGP provocará, según los expertos, un estallido del mercado de pilotos mucho antes de lo normal, incluso antes del inicio de la temporada podrían empezar a moverse las piezas más pesadas del tablero.

Entre los más codiciados del mercado, están dos jóvenes talentos como Pedro Acosta, que no seguirá en KTM más allá de este año, y Jorge Martín, que también acaba su acuerdo con Aprilia a final de año.

Motorsport.com aprovechó la presentación del equipo del Grupo Piaggio este jueves en Milán para hacer una entrevista exclusiva al agente de ambos corredores, Albert Valera.

Pregunta: Hace un año estábamos aquí misma con un proyecto muy ambicioso, con Martín luciendo el número 1 y como cabeza de cartel de Aprilia. ¿Han cambiado mucho las cosas desde entonces?

Respuesta: "Hay que vivir el presente. Hace un año Jorge venía de ganar el Mundial, ahora venimos de una temporada muy difícil. Pero estamos aquí con mucha ilusión, volvemos a tener el 89 en la moto, con las mismas ganas y motivación de siempre, incluso te diría más ya que tras un año tan difícil aún valora más la profesión que tiene y lo que ha conseguido hasta ahora. Veo a Jorge muy positivo y consciente de lo que aún puede conseguir. Tiene mucha confianza en que este año pueda luchar por el Mundial hasta el final, es su objetivo".

P: Todos sabemos lo que pasó el pasado año con la famosa cláusula de salida de Aprilia. Se ha dicho que se empieza de cero y está todo olvidado. ¿La herida está cicatrizada o aún supura un poco?

R: "Por nuestra parte no supura. Nosotros entendemos que Aprilia hizo todo lo que pudo para retener a Jorge. Ellos entienden que nosotros teníamos nuestra razones para hacer lo que hicimos. En todo momento ha habido un respeto profesional, cada parte hizo su trabajo. En todo conflicto o desencuentro hay que ver lo positivo, y si algo bueno sacamos es que Aprilia luchó realmente por Jorge, porque creen en él y siguen creyendo a día de hoy. Y eso es algo que valoramos muy positivamente".

P: Los pilotos sabemos que están hechos de otra pasta, pero tras hacerse daño cada vez que salía a pista el año pasado, ¿la palabra 'miedo' puede entrar en el vocabulario de Martín?

Este jueves se ha presentado el equipo Aprilia, con Jorge Martín Foto de: Aprilia Racing

R: "No, Jorge es un león, como le han puesto en la moto (decoración), es un toro que no tiene miedo, y la mejor prueba es la salida que hizo en Japón, que le costó una lesión. Un piloto con miedo no hace ese tipo de salidas. Todo lo contrario, Jorge es un piloto muy atrevido, con mucha motivación y energía, y si la canaliza como en 2024 podrá volver a ganar un Mundial".

P: Los gurús dicen que este año el mercado de pilotos se va a mover muy pronto, tanto Marco Bezzecchi como Jorge acaban contrato a final de 2026. ¿En qué escenario crees que se va a mover Aprilia?

R: "Creo que ahora mismo Aprilia es la segunda moto después de Ducati o, me atrevería a decir, al mismo nivel. Con lo que se ha convertido en un caramelo para cualquier piloto, han demostrado que son una gran familia y un gran proyecto. Después del desencuentro del año pasado, hemos visto que han seguido tratando a Jorge igual o mejor, y vuelven a confiar en él. Así que te diría que Aprilia está en la pole para muchísimos pilotos..."

P: ¿Incluido Martín?

R: "Para Jorge es una opción, efectivamente".

P: ¿Pero en pole, o en segunda fila?

R: "Esto te lo diré de aquí unas semanas, pero sí es una opción muy seria para considerar, porque se lo merecen y a día de hoy son, junto a Ducati, la mejor moto".

Pedro Acosta es una de las piezas más codiciadas del mercado de pilotos de MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Para Acosta, la primera opción es un equipo oficial

Además de Jorge Martín, Valera es también el mánager de Pedro Acosta, seguramente una de las piezas más codiciadas en este momento del mercado de pilotos de MotoGP. Esta misma semana, el miércoles, se presentó en Roma el equipo de Valentino Rossi, el VR46, y el Team Principal de la estructura italiana, Uccio Salucci, volvió a asegurar que Pedro Acosta es su gran debilidad.

P: ¿La opción VR46 existe para Acosta?

R: "Posibilidades existen con la gran mayoría de equipos. ¿Es una posibilidad? sí, como decía Ducati es, junto a Aprilia, la mejor moto así que por qué no, podría ser una opción. Obviamente todo piloto aspira a ir al equipo oficial, así que ese será nuestro primer objetivo, pero de no cumplirse siempre hay que estudiar plan B o el plan C. Pero insisto, nuestro primer objetivo es luchar por ir a un equipo oficial, sea Ducati o sea otro equipo".

P: ¿Cuándo te gustaría tener solucionado el futuro de Acosta y de Martín?

R: "No podemos esperar a probar las motos de 2027, va a ser una decisión a ciegas porque entra un nuevo reglamento y se empieza de cero. Hay que apostar y confiar en la gente, en las personas que forman cada equipo. Esa será la clave, que cada piloto elija el capital humano con el que quieran trabajar en 2027 y 2028, el que crean que les va a traer una mejor moto y una mayor felicidad. Te diría que, a diferencia de otros años, no tiene sentido esperar a ver cómo serán las motos. Creo que el mercado se va a mover pronto y en las primeras carreras ya se sabrá el destino de muchos pilotos".

