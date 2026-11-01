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Yamaha boicoteará el GP de Qatar de MotoGP en medio de la actual guerra en Medio Oriente

Al menos cuatro pilotos se perderían el GP de Qatar después de que Yamaha anunciara que no participará en la cita de Losail

Rachit Thukral

Publicado: 1 nov 2026, 10:06

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Yamaha no viajará a Doha para participar en el Gran Premio de Qatar de la próxima semana en medio de la actual situación geopolítica en Medio Oriente, anunció el fabricante japonés el domingo.

Tanto el equipo oficial Yamaha como su socio satélite Pramac se ausentarán de la 20ª ronda de la temporada en el Circuito Internacional de Losail del 6 al 8.

Yamaha Motor Company tiene una cláusula en sus contratos internos que le permite impedir que sus empleados viajen a regiones afectadas por la guerra.

El fabricante japonés está aplicando la prohibición de viajar después de que un último intento de pilotos y equipos por cancelar el GP de Qatar el domingo por la tarde no diera resultado.

MotoGP continúa adelante con la ronda de Doha después de que el director ejecutivo adjunto Carlos Ezpeleta viajara al país el jueves para hablar directamente con las autoridades, que ofrecieron garantías sobre la seguridad del personal del paddock.

Sin embargo, la situación en la región sigue siendo impredecible, especialmente con las elecciones de medio término programadas en Estados Unidos. La mayoría de los países del mundo han estado aconsejando a sus ciudadanos no viajar a Qatar,

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