Yamaha confirma a Jorge Martín y Ai Ogura como pilotos oficiales de MotoGP para 2027

Yamaha confirmó el miércoles los fichajes de Jorge Martín y Ai Ogura, con la pareja destinada a formar la alineación oficial de MotoGP del fabricante durante las dos próximas temporadas.

El anuncio de las llegadas de Martín y Ogura, adelantado por Motorsport.com hace varios meses, llega un día después de que Yamaha se despidiera de Fabio Quartararo y Alex Rins, dejando a Honda y KTM como los únicos fabricantes que aún no han confirmado oficialmente sus alineaciones de pilotos oficiales para la temporada 2027.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y Ai al equipo oficial Yamaha de MotoGP mientras comenzamos una nueva era en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y confianza en el proyecto”, dijo Paolo Pavesio, director general de competición de Yamaha, en un comunicado compartido por el equipo.

“Jorge ya ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, con la velocidad, la determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y campeonatos del mundo. Esperamos que desempeñe un papel clave para impulsar nuestro rendimiento desde el primer día.

“El progreso de Ai durante la última temporada y media ha sido excepcional. Su talento, ética de trabajo y potencial nos dan confianza en que puede convertirse en uno de los mejores pilotos del campeonato. Al mismo tiempo, estamos especialmente orgullosos de dar la bienvenida a un piloto japonés al equipo oficial Yamaha”.

La confirmación de los fichajes de Martín y Ogura llega en el momento ideal. Martín salió de Assen el domingo pasado como nuevo líder del campeonato, mientras que Ogura logró su primera victoria en la categoría reina ese mismo día.

Ai Ogura joins Yamaha fresh off his first MotoGP win Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con su victoria en el GP de los Países Bajos, Ogura se convirtió en el primer piloto japonés en ganar un gran premio de MotoGP desde que Makoto Tamada triunfó en Motegi hace 22 años.

Para Martín, el paso a Yamaha marca el final de una etapa turbulenta con Aprilia. Su primera temporada con el fabricante de Noale, en 2025, podría describirse fácilmente como un annus horribilis, después de que una sucesión de lesiones graves incluso le llevara a explorar una posible salida de la marca italiana.

Este año, sin embargo, el campeón del mundo de MotoGP de 2024 ha dado la vuelta a la situación, volviendo a la senda de la victoria en Le Mans, logrando la pole position en Assen y situándose al frente de la clasificación del campeonato. La dirección de Yamaha aceleró su ofensiva por Martín en enero después de que quedara claro el paso de Quartararo a Honda.

El movimiento de Ogura se materializó después de que Trackhouse no actuara con decisión para asegurar su futuro, abriendo la puerta a que la dirección de Yamaha interviniera y cerrara el acuerdo en apenas unos días durante el Gran Premio de las Américas.

El #79 se convertirá en el primer piloto oficial japonés de Yamaha en MotoGP pese a haberse formado a través del programa de pilotos de Honda. Honda supervisó su progresión antes de que ambas partes separaran sus caminos en 2024, el mismo año en que Ogura se proclamó campeón del mundo de Moto2.

En otras partes del paddock, se espera que KTM anuncie que Alex Marquez y Fabio Di Giannantonio dejarán Gresini y VR46 respectivamente para unirse al fabricante austriaco. Honda, mientras tanto, se espera que confirme el fichaje de Quartararo en una fecha posterior. En Pramac, el equipo satélite de Yamaha, se espera que Toprak Razgatlioglu forme pareja con Izan Guevara, quien dará el salto desde la estructura de Moto2 de Paolo Campinoti.