Jarvis: "Nos gustaría volver a tener cuatro Yamaha en pista en 2024"

La semana pasada, con motivo de la Asamblea Anual de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, reelegido presidente del organismo, confirmó aquello que la mayor parte del paddock de MotoGP sospechaba desde hace meses. "En 2024, el equipo de Valentino Rossi dejará Ducati y correrá con Yamaha. Esa es la idea, aunque, por ahora, no hay nada confirmado. Estoy dando una noticia: en 2024 habrá seis Ducati y cuatro Yamaha", declaró el portugués, después de dejar claro que la situación actual, con solo dos M1, las del equipo oficial del fabricante de Iwata, no le gusta: "No lo veo bien".

Lo apruebe o no Viegas, lo cierto es que Yamaha solo contará la temporada que viene con los prototipos de Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, un contraste enorme con Ducati, que multiplicará por cuatro ese despliegue –contará con ocho Desmosedici, las mismas que ya repartió el pasado ejercicio–. Este abismo solo complace a Ducati, que cuenta con infinidad de ventajas a nivel de recopilación de datos, además de muchas más vías de desarrollo que la competencia, dado que Honda solo aporta cuatro RC213V, las mismas que KTM, y Aprilia, a partir de 2023.

Esa desigualdad no gusta ni a Yamaha ni a los promotores del campeonato, que, sin embargo, no intervienen en un mercado considerado libre, y en el que Aprilia ofreció mejores condiciones que Yamaha a RNF, el equipo que el curso que viene heredará las RS-GP con las que este 2022 corrieron Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Los pilotos elegidos por Razlan Razali son Miguel Oliveira y Raúl Fernández, que ya se entrenaron en la jornada de pruebas que se llevó a cabo en Valencia, el martes después al último gran premio.

Para entender cómo Yamaha se dejó robar la cartera por Aprilia, nadie mejor que Lin Jarvis, con quien Motorsport.com charló del tema hace unos días. El ejecutivo es muy claro, tanto en cómo se dieron los hechos como en la intención de revertirlos lo antes posible, para volver a la cifra de cuatro motos en parrilla, la que él considera adecuada.

"A finales de 2021, el entonces Sepang Racing Team (SRT) perdió a Petronas como patrocinador principal con vistas a 2022. Justo entonces teníamos que renovar nuestro contrato con la escudería de Razlan, pero lo hicimos por un solo año (2022), porque nos preocupaba la viabilidad económica del proyecto", comenta Jarvis.

"En ese momento, Aprilia fue muy agresiva en sus intenciones de ampliar su número de motos, y le ofreció a RNF un contrato de más de un año, algo en lo que Yamaha no quería ceder", añade el ejecutivo, a quien no le cuesta reconocer su contrariedad por todo el asunto, sobre todo por el desenlace.

"Estas cosas pasan de vez en cuando. ¿Es normal que Ducati tenga ocho motos en parrilla? No. ¿Es bueno para el campeonato? No. ¿Es bueno para Yamaha? No", subraya el británico, decidido a corregir la situación, más aún ahora que Quartararo ya ha dicho, por activa y por pasiva, que esta falta de apoyo en pista perjudica directamente sus aspiraciones.

"Nos gustaría volver a tener cuatro Yamaha en pista en 2024; ese es nuestro deseo", ahonda Jarvis, que, sin dar nombres, afirma que ya mantiene "conversaciones" sobre el tema. "Ahora está por ver si logramos superar los obstáculos que se presenten", remacha el directivo, en alusión a las condiciones que Ducati ofrece a VR46, y a si Yamaha accederá a igualarlas o mejorarlas.