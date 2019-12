Yamaha: Rossi está para ganar campeonatos, no ser embajador

Yamaha se enfrentará a un dilema en los próximos meses. La marca de los diapasones tendrá que definir su alineación para 2021, con tres candidatos para dos plazas: Valentino Rossi, Maverick Viñales y Fabio Quartararo.

El catalán fue la apuesta de la casa de Iwata para reemplazar a Lorenzo en 2016, y pese a no haber sido capaz de luchar por el título en los tres años que lleva con ellos, ha sido el mejor piloto de la marca en 2019.

La irrupción de Quartararo le convierte en un candidato de pleno derecho al equipo oficial y resulta improbable pensar que pueda seguir en un satélite en 2021.

Por su parte, Rossi ha señalado que su continuidad dependerá de los resultados, por lo que en caso de que estos sean los deseados y decidiera seguir en activo, su plaza estaría en el box oficial previsiblemente.

Así, uno de los tres no tendrá sitio en el equipo oficial de Yamaha.

"Tenemos que pensar en el hoy, en mañana y también en el futuro, pero es difícil decir cuál será la solución", afirma Jarvis en una entrevista con CNN. "Fabio tiene un gran potencial y nos gustaría que siguiera en Yamaha. Creo que debería quedarse porque parece estar perfectamente adaptado a las características de nuestra moto. Es un gran talento para el futuro".

"Maverick también es un gran talento. Cuando comenzó con nosotros, en 2016, fue muy fuerte, ganó tres carreras casi de inmediato, y ahora está recuperando la forma. Valentino es un icono, aún es muy competitivo, así que no sabemos cuál será su futuro", explica.

Aunque el indiscutible tirón mediático de Valentino Rossi fuera de los circuitos podría considerarse una baza para renovarle, el británico asegura que si está en el equipo oficial es por su valor como piloto.

"No, creo que todavía no", responde cuando se le pregunta por la posibilidad de que adopte un rol de embajador de Yamaha. "Valentino es piloto de fábrica y su misión es intentar ganar carreras y campeonatos, por lo que no sería correcto empujarle a ese papel cuando es piloto oficial. Veremos qué sucede en el futuro, dependiendo de que dirección tome su carrera", zanja.

