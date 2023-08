Para Yamaha, "había llegado el momento" de separarse de Morbidelli

Yamaha ha decidido. Casi dos años después de su llegada al equipo oficial, Franco Morbidelli no ha logrado convencer, siendo el cuarto puesto su mejor resultado, mientras que Fabio Quartararo aún optaba al título mundial la pasada temporada. Por ello, Yamaha ha decidido prescindir de los servicios del subcampeón del mundo en 2020, una decisión que Lin Jarvis considera necesaria para la marca... y también para el propio Morbidelli.

"Fue decisión del equipo hacer un cambio", confirmó el máximo responsable de Yamaha en competición a la web oficial del campeonato. "Creo que el equipo no [necesariamente] tenía que hacerlo, pero decidieron hacerlo".

"Creo que podría ser positivo para ambas partes porque a veces, si no eres capaz de extraer el rendimiento que quieres, de un piloto también, entonces cambiar la situación, darte una nueva motivación, puede ser bueno para el piloto, así como para el equipo. Ya veremos. Si todos supiéramos cómo será el futuro, sería fácil, pero ha llegado el momento de hacer un cambio".

Aunque la decisión ha partido de Yamaha, Franco Morbidelli también se ha cuestionado en los últimos meses la conveniencia de prolongar su contrato con la marca. Antes del parón veraniego, su enigmática "¿Quiero estar otro año con Yamaha ?" había dejado una impresión duradera e invitó a los periodistas a dirigirse a Lin Jarvis en busca de una respuesta, que finalmente llegó esta semana. Morbidelli se siente liberado en cierto sentido, sus dudas ya no tienen razón de ser.

"No es ningún secreto que no estamos rindiendo bien y que el conjunto no está al nivel adecuado para lograr buenos resultados en estos momentos", declaró el italiano en rueda de prensa el jueves. "Este hecho no es ningún secreto, así como el hecho de que la fábrica estaba hablando con otros pilotos, lo que disminuyó la magia. Cuando dije 'quiero quedarme con Yamaha' después de Mugello [...], me estaba haciendo preguntas. Tengo que decir que el equipo me lo puso más fácil al no renovar [mi contrato] y elegir a Álex [Rins], que es un piloto excelente."

Franco Morbidelli

"Esta 'ayuda' al cambio llega ahora. Es una situación un poco incómoda porque de momento no tengo sitio, pero puede suponer una motivación extra para la segunda mitad de la temporada."

Mientras el futuro de Morbidelli sigue sin estar claro, Yamaha ya ha elegido a su sucesor con la contratación de Álex Rins. Fabio Quartararo cuenta con la experiencia adquirida por el español con Suzuki y luego con Honda, y Lin Jarvis también cree que podrá desempeñar un papel importante en el desarrollo de la M1.

"Tiene mucha experiencia. No ha ganado un título mundial en lo que va de carrera, pero ha ganado muchas carreras", recuerda el jefe. "Lo que me gusta de Álex es sobre todo su experiencia, que nos será útil, y su espíritu de lucha. El hecho de que sea el único piloto no Ducati que ha ganado una carrera este año ya dice algo. También ganó dos carreras al final de la temporada pasada".

"Creo que está pilotando muy bien en este momento de su carrera y quiere estar en el equipo Yamaha. Ha expresado su interés y su deseo de estar con nosotros y eso también es muy importante. Si añadimos su experiencia en MotoGP y el cuatro en línea, que debería ayudarle a adaptarse, creo que formará un buen dúo con Fabio, y espero que podamos mejorar el nivel de la moto y de ambos pilotos."